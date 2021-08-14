مشروب ومعلومة.. أوراق المورينجا فوائد بالجملة لأقدم أعشاب الأرض

تعتبر أوراق المورينجا والتي تسمى شجرة "الطبل" أو "البنزويل" من بعض النباتات الصحية المعروفة بشكل كبير بسبب الفوائد المذهلة للمبات الأشهر في العالم.

يعتبر نبات المورينجا شائعًا في جبال الهيمالايا بشمال غرب الهند ويزرع بشكل كبير في كل من المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، حيث يتم استهلاك قرون وأوراق النبات كخضروات للطبخ وعلاجات أيضا.

في التقرير التالي سلط خبراء التغذية بموقع "healthybuilderz" الطبي الضوء على فوائد أقدم أعشاب كوكب الأرض.

أوراق المورينجا

«التغذية العامة»

أعشاب المورينجا غنية بالفيتامينات والمعادن، حيث تحتوي أوراق النبات على فيتامينات متعددة مثل فيتامين أ وفيتامين سي.

فيتامين أ ممتاز للرؤية كما أنه يحافظ على سلامة الجلد والأغشية المخاطية، ومن ناحية أخرى، يرفع فيتامين سي دفاعات الجسم ضد العدوى والمرض.

كما يعزز الفيتامين أيضًا وظيفة مادة الكولاجين، التي تعمل كإسمنت وتربط الوصلات الرخوة في الأنسجة والخلايا.

وذكر الأطباء أن المورينجا تحتوي على ضعف بروتين الزبادي وثلاث مرات بوتاسيوم الموز وأربعة أضعاف الكالسيوم في الحليب، فالبروتين هو من المغذيات الكبيرة المقدار التي تساعد في نمو وإصلاح الخلايا والأنسجة.

كما أنه يساعد في توفير الطاقة عند استنفاد الكربوهيدرات والدهون، حيث يساعد البوتاسيوم في ضخ الصوديوم والبوتاسيوم كما أنه يريح عضلات الأوعية الدموية ومنع ارتفاع ضغط الدم.

«أوراق المورينجا مضادات للأكسدة ومعززات للمناعة»

فائدة أخرى لأوراق المورينجا هي أنها تعمل كمضاد للأكسدة ومُعزز للمناعة، حيث يقف النبات كواحد من تلك التي تحتوي على أعلى تركيزات مضادات الأكسدة.

يعني هذا أن النبات يساعد في تجديد شباب الجلد، ما يؤخر ظهور أعراض الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، علاوة على ذلك يحتوي النبات على فيتامين أ والحديد، وهما عنصران حيويان لوظيفة الجهاز المناعي الطبيعية.

أوراق المورينجا

«أوراق المورينجا ومرض السكري»

يعد مرض السكري اضطراب في الغدد الصماء يتميز بزيادة مطولة في نسبة السكر في الدم، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفات مثل أمراض القلب وأمراض الكلى والعمى.

ويمكن لأوراق المورينجا المساعدة في إدارة الاضطراب، بحسب هيئة التغذية فالأوراق قادرة على خفض مستويات السكر في الدم.

ووجدت الدراسة أن مستويات السكر في الدم أثناء الصيام انخفضت بنسبة 13.5٪، فقد علمت دراسة صغيرة النطاق شملت ستة مشاركين مصابين بالسكري أن إضافة 50 جرامًا من أوراق المورينجا إلى الوجبة أدت إلى انخفاض مستويات السكر في الدم بنسبة 21 بالمائة.

«أوراق المورينجا وصحة الجهاز الهضمي»

تساعد أوراق المورينجا أيضًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث تم استخدام النبات كعلاج للقرحة وأمراض الكبد والتهابات الجهاز الهضمي في الكثير من العلاجات القديمة، كما يعزز زيته وظائف الكبد ويزيل السموم من المواد الضارة مثل السموم المعدنية.