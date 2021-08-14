السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القصة الكاملة لاعتداء 3 عمال جنسيا على معاق ذهنيا بالعجوزة

حبس
حبس

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لاعتداء 3 عمال جنسيا على جارهم المعاق ذهنيا بمنطقة العجوزة، حيث استغل المتهمون حالة المجني عليه العقلية، ونجحت قوات أمن الجيزة في إلقاء القبض عليهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة العجوزة بتقديم سيدة بلاغا بتعرض نجلها "من ذوي القدرات الخاصة" البالغ من العمر 19 عاما للتعدي الجنسي من جيرانه.

من ناحيته، شكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ ومدى صحته. 

وأشارت التحريات التي أجريت برئاسة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى صحة الواقعة وأن 3 شباب يبلغون من العمر بين 18 و19 عاما استغلوا الحالة الذهنية لجارهم المجني عليه كونه يعاني من إعاقة ذهنية وحركية واتفقوا على استدراجه إلى محل ملك أحدهم وقاموا بهتك عرضه وتاوبوا الاعتداء عليه.

وأضافت التحريات أن المتهمين كرروا جريمتهم واعتقدوا ان المجني عليهم لم يفقه ما يتعرض له الا ان الاخير أخبر والدته بما يحدث له وتعدي جيرانه عليه ما دفع الأم لتحرير محضر بالواقعة. 

تمكنت قوة امنية برئاسة العقيد مصطفى خليل مفتش ماحث قطاع وسط الجيزة والرائد محمد مجدي رئيس مباحث العجوزة من القاء القبض على المتهمين وتبين أنهم شقيقان ونجل عمهما عمال من منطقة ميت عقبة بدائرة قسم شرطة العجوزة.

واعترف المتهمون بارتكابهم الجريمة مستغلين حالة المجني عليه المرضية وقاموا بهتك عرضه. 
وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

الجيزة الاعتداء الجنسي معاق ذهنيا العجوزة أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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