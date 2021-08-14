ضبط سائق سيارة دهس طفلا وفر هاربا بالمنصورة

لقي طفل مصرعه متأثرا بإصابته بعدما صدمته سيارة بمنطقة "الهابي لاند" بمدينة المنصورة، وفر قائدها هاربا، قبل أن يتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ثان المنصورة من تحديد السائق وضبطه.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من شرطة النجدة باصطدام سيارة مجهولة "فرت هاربة" بالمدعو "أحمد مخلص السعيد سعد " 14 سنة، طالب بالصف السادس الابتدائي، ومقيم منطقة "مساكن مشعل" دائرة قسم أول المنصورة، وإصابته بتهتك بالساق اليسري ونزيف بالأنف وكدمة بجانب العين اليمنى وجروح قطعية بالرأس وتم نقله الي مستشفي الطوارئ بالمنصورة وتوفي عقب وصوله.

بانتقال ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال كل من شاهد الواقعة صديق المتوفى "أحمد أمين سلطان " 19 سنة، لحام معادن ومقيم بذات العنوان، وشقيق المتوفى كمال مخلص السعيد سعد 17 سنة، ميكانيكي سيارات، وجد المتوفى كمال أحمد علي إبراهيم 65 سنة، بالمعاش، ويقيمان بذات العنوان، أقروا بذات المضمون.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وتبين أنه يدعى "أحمد السيد عبدالسلام محمد السيد" 30 سنة، سائق، ومقيم منطقة "سندوب" دائرة قسم أول المنصورة والسيارة قيادته أثناء الواقعة ماركة "سوزوكي سويفت - بيضاء اللون"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ اللازم قانونا حيال المتهم والسيارة المضبوطة والعرض على النيابة العامة.