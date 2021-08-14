بسبب كورونا.. تظاهرات مناهضة للتصريح الصحي في فرنسا

ينزل معارضو التصريح الصحي اليوم السبت إلى الشوارع في فرنسا للأسبوع الخامس على التوالي مع أكثر من مئتي تظاهرة مرتقبة، بعد أيام من تعميم استخدام الوثيقة في غالبية الأماكن العامة.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن السلطات ترتقب مشاركة "حوالى 250 ألف متظاهر" على مجمل الأراضي الفرنسية.

وبحسب وزارة الداخلية، تظاهر أكثر من 237 ألف شخص الأسبوع الماضي، أي أكثر من ضعف العدد في بداية التحركات منتصف يوليو.

السبت الماضي، أحصت مجموعة "لو نومبر جون" (الرقم الأصفر) الناشطة التي تنشر على موقع فيسبوك عدد المتظاهرين في كل مدينة على حدة، مشاركة أكثر من 415 ألف شخص في التظاهرات في فرنسا.

وتستقطب الاحتجاجات مشاركين متنوعين، هم عائلات ومتظاهرون غير مسيّسين وعاملون في المجال الصحي ورجال إطفاء بالبزة الرسمية، يتجاوزون الحركة المناهضة للقاحات أو تلك المؤيدة لنظريات المؤامرة.

في مدن عدة، تبرز التظاهرات بأشكال متفاوتة. ففي باريس، حيث يمنع وجود اليمين المتطرف تشكيل جبهة موحّدة، يُرتقب خروج ثلاثة تجمّعات.

خارج باريس، تُرتقب المسيرات الأكبر في الجنوب حيث باتت تولون ومونبيلييه ونيس ومارسيليا وبيربينيان مراكز أساسية للاحتجاجات.

وبدأ اعتبارا من الإثنين في فرنسا العمل بالتصريح الصحّي في معظم الأماكن العامة. ويتعيّن على الفرنسيين أن يُبرزوا هذه الوثيقة في الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح والمستشفيات وقطارات المسافات الطويلة... وحتّى إذا ارادوا شرب القهوة على شرفة أيّ مقهى. وتثبت هذه الوثيقة الصحية أن الشخص ملقّح بالكامل ضد كوفيد أو أنه يحمل فحص نتيجته سلبية أو أنه تعافى من المرض مؤخراً.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ، اليوم السبت، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 206 ملايين و280 ألفا و463 حالة.

وأضافت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 4 ملايين و346 ألفا و269 حالة وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث وصل إجمالي الإصابات بها إلى ما يقرب من 36.6 مليون إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 621 ألفا و16 حالة.