السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلمانى: السيسى يقدم أسمى حقوق الإنسان بتوفير السكن اللائق للمصريين

مصطفى الكحيلى
مصطفى الكحيلى

قال النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يغير وجه الحياة فى مصر بمشروعات تطوير المحافظات والمدن والقرى والمناطق غير المخططة، فضلا عن افتتاح المشروعات القومية الكبرى.

جاء ذلك تعليقا على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، لعدد من المشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة، بشرق القاهرة، من خلال فعالية أقيمت في مدينة بدر.

وأضاف الكحيلى في بيان اليوم السبت، أن الدولة المصرية بقيادة السيسي تحقق نقلة نوعية في تحسين حياة المصريين في مختلف الملفات خصوصاً السكنية والمرافق لتوفير حياة كريمة للجميع.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والمواصلات بمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي يقتحم ملفات شائكة بشجاعة رجل الدولة لمعالجة أخطاء وتراكمات خشي على الاقتراب منها كثيرون من قبل عبر عقود طويلة، ولم يضع في نصب أعينه إلا مصلحة الوطن والمواطن.

وتابع الكحيلي: توفير السكن اللائق والمرافق وتطوير العشوائيات والمناطق الغير آمنة، هي أسمى حقوق الإنسان التي يقدمها السيسي للشعب.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، مؤكدا إن خطة تطوير العشوائيات لها أبعاد اجتماعية تستهدف تحسين جودة النشء، مشيراً إلى أنه بالعزيمة استطاعت الدولة المصرية حل أزمة العشوائيات.

وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كل مشروعات الإسكان التي تقدمها الدولة لا تكون إسكان نصف تشطيب، متابعا: "ده أمر بقوله علشان تكون الأمور واضحة.. الدولة تقدم كامل التشطيب.. ولا يتم افتتاحه إلا عندما يكون جاهزا للسكن وجاهز لاستقبال الناس بشكل كامل بداية من تجهيزات الشقة أو البنية التحتية المحيطة مثل الطرق والخدمات.. كل مشروع بتكون حاجته كاملة وجاهزة لاستقبال الناس".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى افتتاح مشروعات سكنية متنوعة من مدينة بدر: "حرصنا على تشجيع القطاع الخاص لتطوير أداءه.. ويكون لدينا منتج كامل التشطيب.. هدف الدولة حاليا بأن لا يكون هناك وحدات سكنية نصف تشطيب.. من أجل إتاحة فرص عمل.. الوحدات كاملة التشطيب وفق مستواها.. بقى المكان والمنطقة جاهزة وقابلة للحياة.. اخد البيت اظبطه.. وحد تانى يظبط بيته بعدها بفترة.. عمر ما هيكون فيه سكن بالشكل كده".

لنائب مصطفى الكحيلي مجلس الشيوخ مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات السكنية تطوير العشوائيات

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