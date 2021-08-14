السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

احتراق سيارة نقل ثقيل على الدائرى الإقليمى فى الجيزة

احتراق سيارة
احتراق سيارة

التهم حريق سيارة نقل ثقيل بالطريق الدائرى الإقليمى بالجيزة، اليوم السبت، دون وقوع إصابات، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق بسيارة نقل على الطريق الدائرى الإقليمى بمحافظة الجيزة، وتم الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق، وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتم إخماد الحريق.

وتبين احتراق السيارة بالكامل، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

الطريق الدائري الحماية المدنية وزير الداخلية الدائري الإقليمي احتراق السيارة رجال الحماية المدنية

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الانحياز للبسطاء

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