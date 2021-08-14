احتراق سيارة نقل ثقيل على الدائرى الإقليمى فى الجيزة

التهم حريق سيارة نقل ثقيل بالطريق الدائرى الإقليمى بالجيزة، اليوم السبت، دون وقوع إصابات، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق بسيارة نقل على الطريق الدائرى الإقليمى بمحافظة الجيزة، وتم الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق، وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتم إخماد الحريق.

وتبين احتراق السيارة بالكامل، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.