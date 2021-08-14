السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تشديد التدابير الصحية في سيدني مع فرض إغلاق للأسبوع الثامن

كورونا في سيدني
كورونا في سيدني

سيتم تشديد القيود في سيدني أكبر مدن أستراليا مع بداية ثامن أسبوع من الإغلاق، وفق ما ذكرت السلطات الأسترالية السبت معتبرة أنه "اليوم الأكثر إثارة للقلق منذ بداية تفشي الوباء".
نجحت الاستراتيجية الاسترالية لمكافحة الفيروس في وقف الوباء عبر حملة فحوصات مكثفة وتتبع المخالطين والحجر وشبه إغلاق للحدود.

لكن ظهور المتحورة دلتا الشديدة العدوى غيّر المعطيات مما يهدد سياستها التي تحمل عنوان "صفر كوفيد".
سيواجه الأشخاص الذين لا يمتثلون للقيود الصارمة غرامات باهظة اعتباراً من الاثنين في ظل فشل التدابير السارية حتى الآن في الحد من انتشار الوباء.

كما تم فرض الإغلاق على كامل ولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية لأول مرة هذا العام. 

ودخلت حيز التنفيذ بعد ظهر السبت لمدة سبعة أيام على الأقل سيتم تعزيز دوريات الشرطة وكذلك نقاط التفتيش بينما تم تكليف مئات الجنود بمراقبة ضمان الامتثال الصارم للإغلاق.

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد، السبت عددًا قياسيًا للإصابات بفيروس كورونا مع 466 حالة.
قالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان في مؤتمر صحافي السبت "اليوم نشهد أكثر الأيام إثارة للقلق منذ بداية الوباء".

ووصفت بيرجيكليان جهود القضاء على الوباء بأنها "حرب" ضد المتحورة دلتا "الشيطانية" معتبرة أن أستراليا تواجه تهديدا خطيرا.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

الولايات المتحدة المملكة المتحدة البرازيل أستراليا كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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