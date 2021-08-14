السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شديد الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأحد

طقس حار
طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الأحد شديد الحرارة نهارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، أما ليلا فيكون معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتوقع الخبراء أيضا شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

 وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى
القاهرة 37 26
الاسكندرية 32 26
وادى النطرون 35 25
طنطا 37 25
شبين الكوم 37 26
دمنهور 34 26
بلطيم 33 25
مطروح 31 25
السلوم 32 25
سيوة 37 24
بورسعيد 33 27
دمياط 32 26
الزقازيق 37 26
المنصورة 36 25
الاسماعيلية 38 25
السويس 37 25
العريش 34 25
رفح 34 24
رأس سدر 40 25
نخل 36 22
نويبع 38 29
طابا 36 27
كاترين 32 19
الطور 36 25
شرم الشيخ 40 29
الغردقة 39 28
مرسى علم 36 29
الفيوم 38 26
بنى سويف 38 26
المنيا 39 25
أسيوط 39 26
سوهاج 40 26
قنا 41 27
الأقصر 42 27
أسوان 43 28
ادفو 43 28
أبوسمبل 42 26
الوادى الجديد 42 26
شلاتين 38 28
ابو رماد 39 28
حلايب 36 29
رأس حدربة 37 29
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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