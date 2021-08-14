السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحماية المدنية: إخماد حريق داخل عقار بمنطقة السلام

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم السبت، في إخماد حريق نشب داخل عقار بمنطقة السلام، دون وقوع خسائر بشرية. 

تفاصيل إنقاذ مواطنين من حريق في منطقة السلام 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في عقار سكني بمنطقة السلام.

وانتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء، وتبين أن النيران نشبت في الطابق الأخير من العقار، وحاصرت عددا من الأشخاص جرى إنقاذهم دون وقوع إصابات فيما بينهم، كما نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وقام رجال الإطفاء باستخدام سلم هيدروليكي وإنزال المحاصرين، وتم إخماد الحريق دون خسائر بشرية، وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ومعرفة أسباب الحريق.

الحماية المدنية السلام اشتعال النيران سيارات إطفاء قوات الحماية المدنية إخماد الحريق

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وائل لطفي

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