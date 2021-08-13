حبس «شيف» تحرش بطفل داخل دورة مياه نادى الرحاب

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الجمعة، بحبس شيف مطعم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بطفل عمره ثلاث سنوات داخل دورة المياه الخاصة بنادى الرحاب الرياضى بمدينة الرحاب.

وقالت والدة الطفل أمام النيابة وهى أحد أعضاء نادى الرحاب: “بعد الانتهاء من تدريب السباحة الخاص بإبنى توجه إلى الحمام وفور خروجه وجدت ملابسه ليست مضبوطة وبخلفه عامل، وبسؤال ابنى أخبرنى بأن رجل قام بخلع ملابسه والتعامل معه وعند مواجهة العامل بتحرشه بنجلى قام شقيقه بمحاولة التعدى علينا بآلة حادة”.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع يفيد بقيام شيف بمطعم بنادى الرحاب بالتحرش بطفل داخل دورة مياه النادى، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.