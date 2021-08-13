الجمعة 13 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس «شيف» تحرش بطفل داخل دورة مياه نادى الرحاب

حبس
حبس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الجمعة، بحبس شيف مطعم 4 أيام على ذمة التحقيقات،  لاتهامه بالتحرش بطفل عمره ثلاث سنوات داخل دورة المياه الخاصة بنادى الرحاب الرياضى بمدينة الرحاب.

 

وقالت والدة الطفل أمام النيابة وهى أحد أعضاء نادى الرحاب: “بعد الانتهاء من تدريب السباحة الخاص بإبنى  توجه إلى الحمام وفور خروجه وجدت ملابسه ليست مضبوطة وبخلفه عامل، وبسؤال ابنى أخبرنى بأن رجل قام بخلع ملابسه والتعامل معه وعند مواجهة العامل بتحرشه بنجلى قام شقيقه بمحاولة التعدى علينا بآلة حادة”.

 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع يفيد بقيام شيف بمطعم بنادى الرحاب بالتحرش بطفل داخل دورة مياه النادى، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

القاهرة الجديدة حبس شيف مطعم التحرش بطفل دورة المياه الخاصة نادى الرحاب الرياضى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

«الصحة»: توجيهات رئاسية بالإسراع فى تطعيم المواطنين ضد «كورونا»

الأمن يكشف لغز العثور على جثة طالب داخل مقابر أطفيح

شديد الحرارة ورطوبة 80%.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 لموظفى القطاع العام

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

محمد الباز يحذر: ارتفاع أعداد مصابى كورونا مؤشر خطر يدق أبوابنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل هادئة على رءوس الصواريخ بين إسرائيل ولبنان

سارة شريف تكتب: «ليئور راز» والشخصية الإسرائيلية

تبدأ الأحد.. إسرائيل تعلن تسهيلات جديدة لغزة