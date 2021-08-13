عضو مجلس السيادة: سنوفر خروجا آمنا من المرحلة الانتقالية بالسودان

أكد الفريق ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة أن القوات المسلحة ستعمل على حراسة الثورة والخروج الآمن للفترة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة والعبور بالبلاد إلى بر الامان، بحضور رئيس هيئة الأركان محمد عثمان الحسين وعدد من قادة الجيش والضباط وضباط الصف والجنود ود. كمال حامد شداد رئيس الاتحاد العام للكرة وحسن برقو رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" فقد قال كباشي لدى مخاطبته حفل اختتام المهرجان الرياضي في إطار احتفال القوات المسلحة بعيدها الـ 67 اليوم أن قواتنا تحتفل فى الفشقة المحررة بالعيد الوطني للجيش، مشيرا أن احتفال هذا العام يأتي مميزا عن الاعوام السابقة بتحرير الفشقة، محييا شهداء القوات المسلحة عامة وشهداء تحرير منطقة الفشقة خاصة، كم حيا جميع قادة القوات المسلحة الذين توالوا علي فيادتها، مؤكدا ان القوات المسلحة ستظل قوية ومتماسكة والدرع الأمين لجماية الوظن وشعبه ، مشيرا إلى تعاون القوات المسلحة مع كافة القوات النظامية الاخرى. معربا عن شكره لكل من نظموا هذه الفعالية واللجان المختلفة الذين بذلوا جهودا مقدرة.

إلى ذلك حيا اللواء عقيل رزق الله عبد الفراج مدير ادارة الرياضة العسكرية ضباط وجنود وشهداء القوات المسلحة والذين بذلوا ارواحهم فداء للوطن، معددا التاريخ الحافل للقوات المسلحة، مشيرا إلى أهداف إنشاء ادارة الرياضة العسكرية، مبينا ان هناك الكثير من ممثلي السودان في المنافسات الرياضية العالمية خرجوا من القوات المسلحة.

وشهدت ختام المهرجان الرياضي مبارة بين قدامي لاعبي فريقي الهلال والمريخ بملعب الرياضة العسكرية، والتى انتهت المباراة باحراز قدامي فريق المريخ 3 أهداف دون مقابل، وسجل الأهداف نورالدين عنتر هدف وفاروق جبرة هدفين، وأدارها الحكم الدولي الفاضل ابوشنب، وتخللت المبارة عدد من الأهازيج العسكرية.