انتشال جثث ضحايا انقلاب تروسيكل من البحر اليوسفي بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنيا، من انتشال جثث ضحايا حادث انقلاب تروسيكل داخل البحر اليوسفي بعزبة الصنورة التابعة لقرية كفر لبس بمركز أبو قرقاص في جنوب المحافظة، منذ عدة أيام وعددهم 7 بينهم 4 أطفال وتم نقلهم لمشرحة المستشفي العام وإبلاغ النيابة العامة تمهيدا للتصريح بدفنهم بعد تسليمهم لذويهم.

وجرى انتشال جثث كل من: عبد الرحمن محمد عبد الغني 9 سنوات، حميدة عزت محمد 50 عاما، سناء محمد يوسف 38 عاما، أم هاشم عبد الغني 45 عاما، ربة منزل، أحمد ياسر 9 سنوات، عبد الرحمن وائل 6 سنوات، وهاجر ياسر 4 سنوات.

ونجا من الحادث 6 أشخاص هم: وائل عبد الغني 42 عاما، سائق التروسيكل، عماد عبد الغني 50 عاما، موظف، صفاء فيض 38 عاما، ربة منزل، إيمان عبد اللطيف 40 عاما، ربة منزل، دينا صلاح 30 عاما، ربة منزل، وسعاد عصمت 35 عاما، ربة منزل.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت بلاغا بانقلاب تروسيكل بالبحر اليوسفي بقرية كفر لبس، وبانتقال رجال الأمن وقوات الإنقاذ النهري تبين انقلاب تروسيكل كان يستقله عدد من المواطنين، داخل المجرى المائي للبحر اليوسفي بعزبة الصنورة التابعة لقرية كفر لبس، وكان يستقله 13 من الأهالي، وخلال سيره انقلب داخل المجرى المائي للبحر اليوسفي، وأسفر عن غرق 7 أشخاص بينما تمكن 6 أشخاص من الخروج سالمين.

وقال مسؤول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، إنه فور وقوع الحادث انتقل فريق من الوحدة المحلية، وتبين أن 6 أشخاص تمكنوا من الخروج من الترعة دون حدوث أية إصابات بهم، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر عن ذلك المحضر الرقم 4772 إداري مركز شرطة أبوقرقاص، وتولت النيابة العامة التحقيقات.