إطلاق الناقد اسم ضياء حسنى على قاعة المركز الصحفى لـ«الإسكندرية السينمائى»

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط إطلاق اسم الناقد السينمائي الراحل ضياء حسني، عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، على قاعة المركز الصحفي للمهرجان في الدورة ٣٧ التي تقام خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل.

من جانبه، قال الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المهرجان، إن الناقد الراحل كان من أهم الداعمين والمشاركين في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، حيث كان مسئولًا لعدة دورات عن مسابقة الفيلم القصير التي ينظمها المهرجان، وأكد أباظة أن إطلاق اسم الناقد الراحل على المركز الصحفي يأتي تخليدًا لذكراه وتأكيدًا على دوره الكبير في دعم الثقافة السينمائية.

وأعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي في وقت سابق عن تكريم اسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، ومن المقرر أن يتسلم التكريم ابنتها الكاتبة سماح أبوبكر عزت، زوجة الكاتب الدكتور خالد منتصر، الذي سوف يقوم بكتابة كتاب عن حياتها الفنية والكواليس السينمائية في مشوارها الفني، وسيتم توزيعه أثناء الدورة المقبلة، كما سيتم إهداء ميدالية البحر المتوسط إلى اسم مدير التصوير والمخرج الراحل الدكتور رمسيس مرزوق، يتسلمها شقيقه مهندس الديكور دكتور زوسر مرزوق، من الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

كما سيتم تكريم السيناريست يوسف معاطي، ومن المقرر أن تقدم الكاتبة الصحفية چيهان الغرباوي كتابًا عن أهم محطاته الفنية وإبراز أعماله السينمائية والتليفزيونية، وسيتم توزيعه أثناء الدورة.

يشار إلى أن السيناريست يوسف معاطي بدأ مسيرته الفنية بإخراج مسرحيات أثناء دراسته بالجامعة، ولعبت الصدفة دورها معه عندما قابل شقيق الفنان الراحل جورج سيدهم، والذي كان سبق أن التقاه في الجامعة، وطلب منه إخراج مسرحية، وبالفعل كتب معاطي أفكارًا لمسرحيات، وعرضها سيدهم على الفنانة نيللي التي كانت مرشحة لتمثيل الدور، فاختارت فكرة معاطي ليطلب منه سيدهم كتابتها وإسناد إخراجها للمخرج سمير سيف.