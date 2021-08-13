الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يوجه بتشغيل الوحدة الصحية بمنطقة القصر

محافظ مطروح يوجه
محافظ مطروح يوجه بتشغيل الوحدة الصحية بمنطقة القصر

استمع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، إلى مطالب عدد من الأهالي في منطقة القصر، مؤكدًا على متابعته اليومية لحل شكاوى بعض المناطق من انخفاض معدل ضخ مياه الشرب مع تشكيل لجنة متابعة وعرض كافة الملاحظات لتلافيها أولًا بأول، ومتابعة توصيل سيارات المياه للمناطق التي لا تصلها المياه بمنطقة الضخ. 

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محافظ مطروح يوجه بتشغيل الوحدة الصحية بمنطقة القصر

 ووجه محافظ مطروح بزيادة ساعات ضخ المياه للمنطقة، وسرعة تشغيل غراب المياه بأم الرخم مع توفير مصدر التيار الكهربى بالتنسيق مع شركة الكهرباء.

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محافظ مطروح يوجه بتشغيل الوحدة الصحية بمنطقة القصر

كما وجه محافظ مطروح لشركة الكهرباء بمراجعة موقف الإنارة بالمنطقة وتحقيق استقرار التيار الكهربائي،  وإلى مديرية الصحة بدراسة تشغيل مبنى الوحدة الصحية بالمنطقة وتوفير احتياجاتها الطبية والبشرية لدعم الخدمات الطبية بالمنطقة بجانب وحدة أم الرخم على طريق عجيبة. 

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محافظ مطروح يوجه بتشغيل الوحدة الصحية بمنطقة القصر


وأكد محافظ مطروح على تكثيف جهود النظافة والتزام الأهالي بوضع  القمامة في صناديق القمامة على جانب الطريق وليس بالجزيرة الوسطى، حفاظًا على جهود النظافة المبذولة والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للطريق السياحي إلى شاطئ عجيبة.

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محافظ مطروح يوجه بتشغيل الوحدة الصحية بمنطقة القصر


وشدد على دراسة مطلب الأهالي، لإقامة مدرسة تعليم أساسى بالمشاركة المجتمعية وفق الضوابط والتصميمات المقررة لتلحق فصولها بالمدرسة الحالية. 

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محافظ مطروح يوجه بتشغيل الوحدة الصحية بمنطقة القصر

 

محافظ مطروح يوجه بتشغيل الوحدة الصحية بمنطقة القصر
محافظ مطروح يوجه بتشغيل الوحدة الصحية بمنطقة القصر
محافظ مطروح يوجه بتشغيل الوحدة الصحية بمنطقة القصر
محافظ مطروح يوجه بتشغيل الوحدة الصحية بمنطقة القصر
محافظ مطروح المشاركة المجتمعية الخدمات الطبية صناديق القمامة الحفاظ على البيئة مديري المديريات

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