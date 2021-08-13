الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تنشيط السياحة»: نستعد لإطلاق حملة ترويجية ضخمة فى روسيا الشهر المقبل

احمد يوسف رئيس هيئة
احمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة

قال أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إنه سيتم إطلاق حملة ترويجية موجهة إلى السوق الروسية خلال شهر سبتمبر المقبل، تستهدف مواقع التواصل الاجتماعي الروسية لجذب المزيد من السائحين الروس فى ظل استعادة الحركة السياحية من السوق الروسية بعد غياب 6 سنوات عن مقصدى شرم الشيخ والغردقة، وذلك على هامش المشاركة في معرض Leisure – Otdykh السياحي الدولي، الذي سيقام  الشهر المقبل في العاصمة الروسية موسكو، ويشارك فيه العديد من القائمين على صناعة السياحة والسفر من منظمي الرحلات ووكلاء السفر والسياحة ومؤسسات الطيران من مختلف دول العالم، والإعلاميين المتخصصين في الشأن السياحي من مختلف الدول.

وأضاف يوسف، في تصريحات، لـ"الدستور"، أنه سيتم توسيع حجم المشاركة هذا العام بالمعرض من التمثيل الحكومي والخاص، موضحا أنه قد تم تنظيم جولات بالفنادق للوفد الإعلامى الروسى المصاحب مع أولى الرحلات الروسية التى وفدت إلى شرم الشيخ والغردقة، للتعرف على ضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنتجعات السياحية المصرية والترويج للمقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متميزة.

 وتابع، أن الوفد أعرب عن سعادته بالعودة إلى مصر مرة أخرى والاستمتاع بشواطئها المشمسة وجوها الدافئ ومياه البحر الأحمر الصافية وبالطبيعة البحرية الثرية بالشعاب المرجانية الملونة والأسماك المتنوعة.

يشار إلى أن مصر قد شاركت في فعاليات معرض Leisure – Otdykh السياحى الدولى فى دورتة الخامسة والعشرين التى أقيمت عام 2019 بالعاصمة الروسية موسكو بحضور 870 عارضا من 50 دولة حول العالم، وزار المعرض حوالي 17 ألف زائر.

وحصل الجناح المصرى وقتها على جائزة المشاركة المميزة في المعرض، وشارك وقتها  السفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية في موسكو بالمعرض مع وفد من الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وزارة السياحة والآثار هيئة تتشيط السياحة روسيا سبتمبر استئناف السياحة الروسية

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