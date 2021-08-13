«زراعة الشرقية» تنفذ مدرسة حقلية للنهوض بمحصول الأرز

أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة، استمرار المديرية في تنفيذ المدارس الحقلية الإرشادية للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية، لافتاً إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ مدارس حقلية ارشادية لمزارعي قرية كراديس التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية في حضور الدكتور حسن شحاته والأستاذ الدكتور جلال بكر من مركز بحوث الأرز والمهندس هاني صلاح أخصائي الأرز بالمحافظة ومهندسي الإرشاد بإدارة ديرب نجم الزراعية وعدد من المزارعين.

أضاف وكيل وزارة الزراعة ان المديرية تقوم بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة، حيث تم مناقة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الأرز أصناف سخا ١٠١ وسخا ١٠٤ وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات المزارعين.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أكد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الانتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة الي تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

وكان المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قد أعلن عن قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية لزيادة إنتاجية أشجار النخيل المثمر لمزارعي قرية الجوسق التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، في حضور الدكتور خالد عبد الحميد من المعمل المركزي لبحوث النخيل والمهندس محمود الشناف من قسم الإرشاد الزراعي بالمديرية ومهندسي الإرشاد بإدارة بلبيس الزراعية وعدد من المزارعين.