في عيد ميلاده.. محمد عبدالمطلب النجم الذي عاش فنة على مدار الأجيال

يحتفل اليوم الجمعة الموافق 13 أغسطس، محبي المطرب محمد عبدالمطلب الذي قدم مئات الأعمال الفنية التي قابلت نجاحات عديدة طوال مشواره الفني، بذكرى ميلاده والذي يرجع لعام 1910 بمحافظة البحيرة وتحديدًا بلده شبراخيت.

استطاع المطرب محمد عبدالمطلب أن يحقق لنفسه قاعدة جماهيرية استمرت بعد وفاته لعشرات السنين عبر العديد من الأغاني التي ظلت راسخه في عقول محبيه ومتابعيه ولعل أبرز هذه الأغاني هي الأغنية الرسمية لشهر رمضان المبارك "رمضان جانا"، والتي كتبها الشاعر حسين طنطاوي والتي كانت من نصيب المطرب محمد عبدالقادر في البداية الذي رفضها بسبب غناءة "وحوي يا وحوي"، والتي نجحت أيضًا لكن ليس بمقدار نجاح أغنية عبدالمطلب الشهيرة.

غناء عبدالمطلب لـ"رمضان جانا"، كان أمرًا مفروضًا علية بسبب إفلاسه الشديد واحتياجه للمال خلال فترة الحرب العالمية الثانية، ليذهب إلى الإذاعة المصرية ويقرر غناء أي عمل يصلح غناءه هناك حتى يحصل على المال، وهو ما أوقعه بمحض الصدفة على هذه الأغنية التي أصبحت من المعالم المهمة الخاصة بقدوم الشهر الكريم، ليقدمها بالفعل وقتها ويحصل على 6 جنيهات، وهو مبلغ كبير في هذا التوقيت.

وبعد كم النجاح الذي أحدثه عبدالمطلب قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة للغاية خلال فترة تواجدة الفني وإلى وقتنا الحالي، حيث قدم: "البحر زاد"، "يا ليلة بيضا"، "تسلم إيدين اللي اشترى"، "حبيتك وبحبك"، "قلت لا بوكي"، "يا حاسدين الناس"، "ساكن في حي السيدة"، "يا أهل المحبة"، "ودع هواك"، "اسأل مرة عليه"، "الناس المغرمين"، شفت حبيبي"، "ما بيسألشي عليَّ أبدا"، "ودع هواك"، "بتسألني بحبك ليه"، و"أنا مالي"، "يا حبايب هللو" ، كما غنى من ألحان الموسيقار فريد الأطرش وكلمات إسماعيل الحبروك اغنية الأفراح "ياليلة فرحنا طولي".

والجدير ذكره أنه قد بلغ رصيده ما يزيد عن ألف أغنية بداية من بتسألنى بحبك ليه ووصولا إلى اسأل على مرة.