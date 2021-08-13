يُعرض العام المقبل.. تفاصيل الجزء الثاني من فيلم «هيبتا»

بدأ المخرج هادي الباجوري، تحضيرات الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"، وذلك بعدما أن انتهى الكاتب محمد صادق، والسيناريست محمد جلال من كتابة السيناريو الخاص به.

ومن المقرر انطلاق تصوير الفيلم خلال العام الجاري، على أن يتم عرضه في العام المقبل بجميع دور العرض السينمائية بمصر.

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، أن المخرج هادي الباجوري، أجل العمل على الجزء الثاني من الفيلم والذي يحمل اسم "هيبتا المناظرة الأخيرة" بسبب انشغاله بتصوير فيلمي "جارة القمر" و"قمر 14"، الذي انتهي منهما مؤخرًا وجاهزين للعرض.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة الاخيرة، اجتمع الباجوري مع آسر ياسين وماجد الكدواني، لبحث إمكانية مشاركتهما في بطولة الجزء الثاني من “هيبتا”، وجرى الاتفاق بشكل مبدئي، على أن يرشح “الباجوري” باقي أبطال الفيلم.

يشار إلى أن "هيبتا المحاضرة الأخيرة" من إخراج هادى الباجورى وقام ببطولة الجزء الأول كل من عمرو يوسف، ماجد الكدوانى، أحمد بدير، أنوشكا، كندا علوش، محمد فراج، جميلة إسماعيل، هانى عادل، ياسمين رئيس، دينا الشربينى، أحمد داوود، أحمد مالك، وسلوى محمد على، وآخرين.

الفيلم مأخوذ عن الرواية التى حققت أعلى المبيعات، حيث اعتلت قوائم مبيعات الكتب فى مصر لعدة أسابيع، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها فى 2014، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًا فى مجال النشر الأدبى، والعمل من إخراج هادى الباجورى عن رواية محمد صادق، وقام بتحويل الرواية إلى نص سينمائى السيناريست وائل حمدى.

يذكر أن هادي الباجوري أنتهي مؤخراً من تصوير مسلسل “البحث عن علا" بطولة هند صبري وهو أول عمل درامي يتعاون فيه هادي البالجوري مع منصة نتفلكس العالمية ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وتعمل المنصة العالمية حالياً عليب الأنتهاء من عمليات الترجمة الخاصة به فمن المقرر طرحه باكثر من 30 لغة.