وزارة الأوقاف تعلن توزيع 21 طنًا من لحوم الأضاحى السبت

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع توزيع 21 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، غدا السبت، بمحافظات (الإسكندرية - الجيزة- المنوفية- بني سويف- الفيوم- مرسى مطروح) بواقع 4 أطنان لكل من محافظات (الإسكندرية– المنوفية– بني سويف- الفيوم)، و 3 أطنان لمحافظة الجيزة، و 2 طن لمحافظة مرسى مطروح، وذلك للأسبوع الرابع من بدء مرحلة التوزيع.

- توزيع 421 طنًا من اللحوم خلال 4 أسابيع

وأوضحت الأوقاف أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه، بلغ 421 طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط- سوهاج- قنا- الدقهلية- كفر الشيخ- دمياط- أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح).

- مشروع صكوك الأضاحي أحد الروافد الاجتماعية للوزارة



وقال الدكتور محمد مختار جمعة، إن مشروع صكوك الأضاحي يعد أحد الروافد الاجتماعية التي تقوم بها وزارة الأوقاف في إطار الدور المجتمعي للوزارة، لافتا إلى أن المشروع هذا العام حقق نقلة نوعية، ونشكر الله (عز وجل) على أن وفقنا لذلك.

وأعرب وزير الأوقاف، عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع المجتمعي التكافلي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الاحترافي المتميز، وخص بالشكر أهل الفضل الذين ساهموا وسارعوا وكانوا حريصين على الإسهام في هذا الخير من خلال صك أضحية وزارة الأوقاف، مشددًا على عدم تصوير أي من المستحقين أثناء التوزيع مراعاةً واحترامًا وتقديرًا للمشاعر الإنسانية.