أمين دار الفتوى في أستراليا يُهنئ «علام» بعد التجديد له لمدة عام

هنأ أمين عام دار الفتوى في أستراليا، الدكتور الشيخ سليم علوان، مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، بعد تجديد الثقة فيه لمدة عام من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب “علوان” عن سروره بالتعاون الوثيق بين دار الفتوى في أستراليا ودار الإفتاء المصرية، في كل ما يخدم نشر التوعية الدينية والفكر المستنير ونبذ التطرف والإرهاب البغيض.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر أمس القرار رقم 339 لسنة 2021، قرر فيه مد خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.

وتقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بجزيل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- على ثقته الغالية وتمديد خدمته مفتيًا للجمهورية لمدة عام.

كما توجه المفتي بالشكر والعرفان إلى الرئيس على قرار سيادته باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

وقال مفتي الجمهورية -في بيان له: «هذا الدعم الكبير من سيادته يمثل حافزا كبيرًا وفرصة عظيمة لخدمة الوطن، والعمل على استكمال مسيرتنا في تجديد الخطاب الإفتائي، وتحقيق الريادة الإفتائية ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع".

وأكد مفتي الجمهورية أن القرارات الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدل على مدى عناية سيادته بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها؛ من أجل ضبط بوصلة الإفتاء، ومحاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد أصدر القرار رقم 339 لسنة 2021، بمد خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لمدة عام، من اليوم الخميس، بعدما وصل فضيلته للسن القانونية اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر أمس القرار رقم 338 لسنة 2021 بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين "17 و20" من قانون الخدمة المدنية.

