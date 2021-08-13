الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم بني سويف: تحويل 12 مدرسة إلى مدارس عسكرية خلال 6 سنوات

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلنت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الجمعة، تحويل مدرسة الشهيد البطل أحمد محمد أحمد الشناوي الثانوية الصناعية بنين بمركز الواسطى،  إلى مدرسة عسكرية ليصبح إجمالي عدد المدارس الثانوية التي تم تحويلها إلى عسكرية خلال 6 سنوات إلى 12 مدرسة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال جولتها للمدرسة بحضور رئيس مجلس الأمناء بالواسطى، ومدير إدارة التعليم الفني بالمديرية، ومدير التعليم الفني بإدارة الواسطى ومدير مدرسة.

 - تأكيد شعور الانتماء والولاء للوطن وتكوين شخصية المواطن الصالح من أهم أهداف وزارة 

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه يتم تطبيق قواعد الانضباط وتحسين السلوكيات،  وتأكيد شعور الانتماء والولاء للوطن وتكوين شخصية المواطن الصالح تعد من أهم أهداف وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى قيام معلمات المدرسة بالتجهيزات الخاصة بأنفسهم داخل المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد في صورته العسكرية الجديدة.

وفي سياق آخر.. عقدت وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، اجتماعاً مع لجنة فصول الخدمات بالتعليم الثانوي والمعنيين من التربية والتعليم، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور وحرصا على مصلحة الطلاب.

وأعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم أن اللجنة وافقت على فتح ثلاث فصول خدمات بثلاث إدارات تعليمية بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بإدارة ببا التعليمية، ومدرسة انفسط الثانوية بإدارة الواسطى التعليمية، ومدرسة إهناسيا الثانوية بنات، بإدارة إهناسيا التعليمية وسيتم استقبال ملفات التقديم دون تحديد حد أدنى للمجموع.

 

بني سويف محافظة مدارس وزارة التربية والتعليم المدارس الثانوي الواسطي

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وائل لطفي

ثمن الشرف

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