الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لم يفت الآوان بعد.. 6 أسباب تدفعك للإنجاب في عمر أكبر

الإنجاب
الإنجاب

يتناقص عدد البويضات لدى النساء  مع التقدم ​​في السن، ويأتي الحمل فوق 35 عامًا مع بعض  المخاطر الإضافية من مضاعفات  مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري ، أو تشوهات الكروموسومات المسببة لمتلازمة داون للطفل، ولكن الخبر السار هو أن المزيد والمزيد من الأبحاث تكشف عن بعض الامتيازات المدهشة لكونك أماً  أكبر سنا نعرض لكم فيما يلي بعضها وفقا لموقع "health".

 

1- قد يعزز قوة عقلك

في حين أنه قد يكون أيضًا مفيدًا لتقليل التوتر، والقدرة على اكتساب المزيد من المعرفة من خلال التعليم ، تظهر الدراسات أن إنجاب الأطفال في عمر أكبر  يمكن أن يجعلك أكثر فطنة  عقليًا مع تقدمك في العمر.

 

2 - لن يصاب طفلك بالضرورة بأحد الأمراض

 تشير العديد من الدراسات، إلى حقيقة أن خطر تعرض الطفل لإصابة غير مقصودة تتطلب عناية طبية وهو ما ينخفض ​​مع زيادة سن الأم.

 

3-  تكوني  أكثر استعدادا عاطفيا

 تشير الأبحاث إلى أن النضج يلعب دورًا في تحسين الأبوة والأمومة، وبالتالي فإن أطفال الأمهات الأكبر سناً يتصرفون بشكل أفضل ويتمتعون بعلاقات اجتماعية جيدة ، ويتمتعون بصحة جيدة عاطفياً في سنوات ما قبل المراهقة.

4- يصبح طفلك أكثر ذكاءً في التكنولوجيا وأفضل تعليماً

كلما طال انتظارك لإنجاب الأطفال، زادت احتمالية نمو طفلك في فهم مستويات أكثر تقدمًا من التكنولوجيا.

يستفيد أطفال الآباء الأكبر سنًا من التقدم التعليمي، والتكنولوجي، والاجتماعي الذي تم إحرازه خلال سنوات الإنجاب المتأخر.

5- تكوني  أكثر استقرارًا من الناحية المالية

يدعم عدد كبير من الأبحاث ، النظرية القائلة بأن النتائج الصحية غالبًا ما تكون مرتبطة بحجم الأموال الموجودة في البنك. 

إذا كانت لديك ميزة إنهاء شهادتك وتخصيص وقتك في تطوير حياتك المهنية، فمن المنطقي أنك أكثر عرضة لتكسب راتبًا أعلى من الأم التي لديها طفل قبل تأسيس حياتها المهنية.

كما أن  أطفال الأمهات الأكبر سنًا يبقون في النظام التعليمي لفترة أطول ، ويحققون أداءً أفضل في الاختبارات المعيارية ، ومن المرجح أن يلتحقوا بالجامعة أكثر من أقرانهم المولودين لأمهات شابات

 

6- تعيشين  لفترة أطول

يعتقد بعض الناس أن إنجاب الأطفال في وقت متأخر من العمر يعني أنك لن تكون لديك الطاقة لمواكبة الأطفال الصغار أو ما هو أسوأ، ويزعم هذا الأمر انك لن تكون موجودًة في أحداث حياتهم الكبرى ، مثل الزواج أو إنجاب أطفالهم، لكن الحقيقة أن هذا الأمر غير صحيح.

ووجدت دراسة نشرت عام 2015 في مجلة  “Menopause”، أن  النساء اللواتي لديهن أطفال بعد سن 33،  كن أكثر عرضة للعيش إلى 95 عامًا مقارنة بالنساء اللائي أنجبن آخر طفل قبل سن 30. 

الإنجاب الولادة في عمر مبكر إنجاب المسنات فوائد إنجاب طفل سوبر مامي الولاده بعد الأربعين البويضات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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