الخميس 12 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية تتخطى مليارى دولار خلال 5 أشهر

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول إفريقيا سجلت ارتفاعًا إلى حدود 2.081 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.481 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 599.5 مليون دولار.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر لدولة كينيا جاءت فى المرتبة الأولى بقيمة 158.1 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 136.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 21.5 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات مصر لإثيوبيا بلغت 37.4 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 59.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 22.1 مليون دولار، كما بلغت صادرات مصر لدولة جنوب إفريقيا 33.3 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 21.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 11.4 مليون دولار.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة  81.4٪، فواكه طازجة بنسبة 70.9٪.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة بنسبة 48.1٪، منتجات ألبان بنسبة 29.2%، أثاث بنسبة 19.8٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8٪، لحوم بنسبة 48.6٪، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7٪.

الاحصاء صادرات مصر أفريقيا واردات

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وائل لطفي

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