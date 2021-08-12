الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قطر تسجل 197 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في قطر
كورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين أفراد المجتمع، و80 حالة بين المسافرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 228543 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم، أنه تم فحص 21602 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 2397102 حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 2376 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 601 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 146 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في قطر 225566 حالة.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 26019 جرعة جديدة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 4038555 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

انخفاض معدل الإصابات

وأوضحت وزارة الصحة القطرية أن النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بالجائحة وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس أدت إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا "كوفيد-19" في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت الوزارة أنه رغم انخفاض معدلات الإصابات اليومية، يتعين على الجميع اتخاذ أقصى درجات الحذر، باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة، خاصة مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا في قطر اللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارًا.

وأشارت الوزارة القطرية إلى أن المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية بدأت يوم الجمعة الموافق 9 يوليو الماضي، وهي جزء من خطة من أربع مراحل من المقرر تنفيذها على مدار الأشهر القادمة.

كما أوضحت أن تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها يعتمد على المؤشرات الخاصة بالجائحة، التي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

وشددت الوزارة على أنه من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في ارتداء الكمامات على النحو المُوصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

إصابات كورونا في قطر
إصابات كورونا في قطر
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