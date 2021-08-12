تكفى 4 أشهر.. تفاصيل القافلة التموينية 280 لشمال سيناء

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الدفع بالقافلة التموينية رقم 280 لمحافظة شمال سيناء من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتوفير مقررات التموين الخاصة بمنظومة التموين الجديدة وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئرالعبد ومنها إلى بدالي التموين ومشروع جمعيتي.

وأكدت الوزارة، أنه يتم الدفع بالقوافل التموينية لشمال سيناء تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع التموينية في مخازن تجارة الجملة ليكفي الاحتياجات على منظومة التموين الجديدة ليكفي ما بين شهرين إلى 4 أشهر.

وقال المحاسب علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في تصريح خاص لـ"الدستو"، إن القافلة التموينية رقم 280 تضمنت ضخ 120 طن سكر تمويني معبأ ليطرح بسعر 8 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو، و180 كرتونة مكرونة، و320 كرتونة مساحيق بهدف زيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة ويتم تفريغها في بئرالعبد والعريش.

وأعلن سمري عن الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر أغسطس بنسبة تقارب الـ60% على المستفيدين من البطاقات التموينية من خلال 165 تاجرا تموينيا بنظام الاستعاضات الشهرية للتجار التموينيين لتوزيعها على المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية وعلى بدالي التموين، بواقع 8 استعاضات شهريا وحسب قيمة التأمين المدفوع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وله الحق في اختيار السلع الأساسية وغير الأساسية لمنظومة التموين الجديدة التي تناسب نمط الاستهلاك في كل منطقة.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إنه تم صرف سلع تموينية بقرابة 13 مليون جنيه، مضيفا أنه في حال وجود نقص أي سلعة يتم مخاطبة الشركة العامة لتجارة الجملة ووزارة التموين وعلى الفور تستجيب في زيادة معدلات الضخ في حال زيادة معدلات الاستهلاك.