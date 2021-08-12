الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

المفتى فى أول تصريح بعد التجديد له: شكرًا للرئيس السيسى على الثقة الغالية

د. شوقي علام
د. شوقي علام

تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بجزيل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقته الغالية وتمديد خدمته مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ في 12 أغسطس 2021.

كما توجه المفتي- في بيان- بالشكر والعرفان إلى الرئيس السيسي على قراره باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.
وقال مفتي الجمهورية:«هذا الدعم الكبير من سيادته يمثل حافزًا كبيرًا وفرصة عظيمة لخدمة الوطن، والعمل على استكمال مسيرتنا في تجديد الخطاب الإفتائي، وتحقيق الريادة الإفتائية ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع».

وأكد أن «القرارات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي تدل على مدى عنايته بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها؛ من أجل ضبط بوصلة الإفتاء، ومحاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب».
وتابع:«سيادة الرئيس، نحن على العهد ماضون في استكمال ما بدأناه من نجاح، وعلى أتم الاستعداد لبدء نجاحات جديدة تبرز مكانة مصر الدينية والإفتائية في العالمين، ونعاهد الله أن نظل على هذا العهد ما دام فينا نبض حياة».
 

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء الرئيس عبد الفتاح السيسي دار الافتاء المصرية

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