تفاصيل جديدة فى هتك عرض طفلة الهرم: المتهم استدرجها لغرفة وتعدى عليها

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض طفلة على يد شاب بمنطقة الهرم، حيث تبين أن الطفلة تبلغ من العمر عاما و4 أشهر.

وأوضحت التحريات أن المتهم يعمل سائقًا ويتردد على والد المجني عليها لزيارته والمكوث في غرفة صغيرة بالعقار الذي يحرسه والد الطفلة، وتبين أن المتهم استغل معرفة الطفلة به وأثناء اللهو معه وانشغال والدها بأعمال في العقار، استدرجها داخل الغرفة التي يقيم بها وتعدى عليها جنسيًا.

وتباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة في واقعة هتك عرض طفلة عاما و 4 أشهر على يد شاب 20 عاما بمنطقة الهرم، قررت جهات التحقيق، عرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة حول الواقعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط الشاب المتهم بهتك عرض الطفلة.

- تفاصيل التحريات

وشرحت التحريات التي أشرف عليها اللواء عاصم أبوالخير، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الطفلة تبلغ من العمر عاما و4 شهور، والمتهم 20 عاما.

وتبين من التحريات، أن المتهم اعتدى جنسيا على الطفلة وأصابها حتى تعرضت لنزيف نتيجة تهتك في مناطق حساسة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن المتهم كان يساعد والد الطفلة في تنظيف المنزل، وقامت الطفلة بالبكاء فطلب منه والدها أن يقوم بإعطائها لوالدتها، وحال تواجده رفقتها اعتدى عليها جنسيا، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

- عقوبة هتك العرض

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".