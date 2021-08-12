الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: اتفاق مع حكومة كردستان لتشكيل قوات أمنية في المناطق الفاصلة

الأمين العام لوزارة
الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور

أعلنت وكالة أنباء العراق، اليوم الخميس، عن اتفاق مع حكومة كردستان على تشكيل قوات أمنية في المناطق الفاصلة.

 

وقالت اللجنة العسكرية العليا للتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم عن التوصل لاتفاق على تشكيل قوات أمنية في المناطق الفاصلة.
 

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن وفدا برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وصل إلى مطار إربيل للمشاركة في الاجتماع الدوري للجنة العليا للتنسيق والعمل العسكري بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، مبينا أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المتعلقة بمراكز التنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والجيش في ديالى وكركوك ومخمور ونينوى، وتفعيلها.


وأضاف أن مراكز التنسيق التي تشكلت بين الطرفين، عددها ٦ وتضم ضباط الجيش والبيشمركة اثنان منهما رئيسيان الأول ببغداد والثاني بإربيل وأربعة بمدن ديالي خانقين وكركوك ومخمور ونينوى- الكسك، موضحا أن وفد اللجنة العليا من الحكومة الاتحادية برئاسة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ومجموعة من كبار الضباط، إما وفد اللجنة العليا للبيشمركة برئاسة الفريق جمال ايمينكي رئيس أركان البيشمركة وعضويتي وعدد من الضباط في الوزارة.
 

وتابع ياور أنه تم الاتفاق على هيكيلة تشكيل الألوية التي كان متفقا على تشكيلها سابقا، وأن موقع عملها سيكون في مناطق الفراغات بين خط انتشار قوات البيشمركة وخط انتشار القوات الاتحادية، مؤكدا أنه سيتم تأمين ميزانية لهذه الألوية من ناحية الرواتب والمستلزمات والآليات والأسلحة وسيكون ارتباطها مباشرة بوزارة الدفاع والعمليات المشتركة.


وأوضح: سيتم إصدار أمر ديواني حول تسليح وتجهيز وميزانية هذه الألوية ضمن تخصيصات تخصصها الحكومة الاتحادية، وارتباطها من جميع النواحي بقيادة العمليات المشتركة إداريا وقيادة.

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