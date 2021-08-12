الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

اجتماع بحريني أردني مشترك لتعزيز التعاون العسكري

اجتماع بحريني أردني
اجتماع بحريني أردني

أشاد رئيس هيئة الأركان البحرينية الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، بالعلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وما تشهده من تطور وتكامل على جميع الأصعدة، لاسيما في المجال العسكري.
وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن ذلك جاء خلال الاجتماع المرئي للجنة البحرينية الأردنية المشتركة العليا الثامنة عشرة التي عقدت اليوم، برئاسة رئيس هيئة الأركان من البحرين الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، ومن الجانب الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة.
واستعرض الجانبان - أيضًا - عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، التي من شأنها تعزيز أسس التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين.
كما جرى بحث السبل الكفيلة بتنمية وتطوير التعاون المشترك بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة الأردنية، إضافة إلى مناقشة عدد من المشروعات العسكرية المشتركة بين الجانبين.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 52 حالة لعمالة وافدة، و81 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و28 حالة قادمة من الخارج.

وذكرت وزارة الصحة، وفقًا لبيان أوردته صحيفة البلاد البحرينية، أنه لم يتم تسجيل وفيات جراء الإصابة بالفيروس اليوم، لتستقر الحصيلة الإجمالية للوفيات عند 1384، كما تعافت 120 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 267 ألفًا و990 حالة، والعدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 270 ألفًا و451 إصابة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

المنامة اجتماع بحريني أردني الأردن البحرين

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