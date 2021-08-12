«برقيات عزاء وطائرات إطفاء».. تضامن عربي واسع مع الجزائر عقب حرائق الغابات

دعمٌ عربي واسع حظت به دولة الجزائر في أعقاب حرائق الغابات الأخيرة التي اندلعت مؤخرًا في عدد من مناطق الجمهورية الجزائرية، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، فيما سارعت الدول العربية لإعلان تضامنها مع الجزائر وتقديم المساعدات لها حتى تتمكن من إخماد النيران والسيطرة على الوضع.

رسالة الرئيس تبون

ووجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، رسالة إلى شعب الجزائر بعد اندلاع حرائق بالغابات، وكتب تبون، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»: «أعزّي نفسي وأعزّي عائلات ضحايا الحرائق التي التهبت في الجزائر».

وأضاف قائلًا: «وأمام هذا المصاب الجلل، أدعو الله القدير، أن يشملهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته.. إنا لله و إنا إليه راجعون».

وتابع: «ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردًا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو، أمام هذا الخطب الجلل، ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة، تعازيّ لكل أسر الشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

واستطرد: «لقد تم تجنيد كل الوسائل المتاحة، ماديا و بشريا، للتصدي لهذه الحرائق، التي تمس عدة ولايات، ريثما نتغلب نهائيا على هذه الكارثة، وستنطلق الدولة فورًا في إحصاء الخسائر وتعويض المتضررين».

مصر

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيانٍ لها: «تُعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وشعبها الشقيق، ولذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين».

وأضافت: «تؤكد مصر وقوفها التام إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا الحادث الأليم، مُعربة عن صادق تمنياتها بأن يَمُنَّ الله بالشفاء العاجل على المُصابين».

الأزهر الشريف

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى الجزائر؛ قيادة وحكومة وشعبًا، في ضحايا الحرائق التي نشبت في عدد من الولايات، وأسفرت عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

كما تقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى أُسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

السعودية

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، في المتوفين نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية.

وقال الملك سلمان، في نص رسالته: «علمنا بنبأ الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء مماثلة للرئيس تبون.

الإمارات

يأتي ذلك فيما أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارت، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الجزائرية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن خالص تعازيه ومواساته إلى الرئيس الجزائري، في ضحايا حرائق الغابات من مدنيين وعسكريين والتي تشهدها عدد من مناطق الجزائر.

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس تبون، أكد الشيخ محمد بن زايد، تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الأشقاء في الجزائر واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة في مواجهة هذه التحديات والظروف الصعبة، سائلاً المولى تعالى السلامة للجزائر وأن يحفظ أهلها من كل مكروه.

البحرين

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن تعازي مملكة البحرين ومواساتها لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، في ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من المناطق، وأودت بحياة عشرات الأشخاص، وإصابة آخرين مع أضرار واسعة في الممتلكات.

وأكدت «الخارجية البحرينية» في بيانٍ عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، تعاطف مملكة البحرين مع الجمهورية الجزائرية، ووقوفها التام معها في هذه الكارثة المدمرة، ودعمها لكافة الجهود المبذولة للحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، داعين المولى عز وجل، أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

الكويت

وفي وقتٍ سابق، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق عدة بالجزائر.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، بعث كلا من ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ببرقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

الأردن

وفي السياق ذاته، أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن تعازيها لحكومة وشعب الجزائر بضحايا حرائق الغابات التي تشهدها عدة ولايات في البلاد وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، وقوف وتضامن المملكة مع الجزائر، معربا عن أحر التعازي لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

قطر

وبعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى الرئيس الجزائري، في ضحايا الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق بالجزائر، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، كما بعث كلا من؛ نائب أمير قطر، ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، برقيتي تعزية مماثلتين.

سلطنة عمان

ومن سلطنة عمان، بعث السلطان هيثم بن طارق، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، في ضحايا الحرائق التي اندلعت في عدة ولايات جزائرية، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويُسكنهم فسيح جناته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

ليبيا

بدوره، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، عن حزنه الشديد للضحايا الذين سقطوا من قوات الجيش الجزائري، أثناء مساهمتهم في إطفاء الحرائق التي نشبت بالجزائر، ونقل تعازيه للرئيس والشعب الجزائري على هذا المصاب الجلل.

وأكد الدبيبة، خلال لقائه السفير الجزائري لدى ليبيا كمال الجراري، تضامن الشعب الليبي مع شقيقه الجزائري في هذه الظروف الصعبة.

وفي وقتٍ سابق، قدمت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، التعازي إلى نظيرها الجزائري رمضان لعمامرة، خلال اتصال هاتفي، في الضحايا الذين سقطوا جراء مكافحتهم للحرائق التي اندلعت في عدة ولايات بالجزائر، خلال اليومين الماضيين.

المغرب

من جهته، وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بوضع طائرتي إطفاء رهن إشارة الجزائر، لمساعدتها على إطفاء حرائق الغابات، التي تعم جهات عدة من البلاد.

وأفادت وزارة الخارجية المغربية -في بيانٍ لها- بأن العاهل المغربي طلب من وزيري الداخلية والخارجية أن يعبّرا لنظيريهما الجزائريين عن استعداد المغرب للإسهام في جهود إطفاء هذه الحرائق، بمجرد الحصول على موافقة السلطات الجزائرية.

موريتانيا

وتلقى الرئيس تبون، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الموريتاني, محمد ولد الشيخ الغزواني، قدم خلاله تعازيه الخالصة إثر استشهاد عدد من المواطنين جراء الحرائق التي تشهدها البلاد، وأكد الرئيس الموريتاني، تضامن بلاده شعبًا وحكومةً مع الشعب الجزائري لتجاوز هذا الظرف العصيب.

البرلمان العربي

وعلى صعيد المنظمات العربية، أعرب البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة الجمهورية الجزائرية والبرلمان والشعب الجزائري ولذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة عشرات المواطنين.

وأكد البرلمان العربي، دعمه وتضامنه الكامل مع جمهورية الجزائر في هذا المصاب الجلل وأن يمن عليهم بالأمن والاستقرار، معربًا عن صادق تمنياته بالشفاء العاجل للمُصابين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه.

جامعة الدول العربية

ووجه أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رسالة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون، أعرب خلالها عن خالص تعازيه للجزائر قيادة وشعبًا في حرائق الغابات التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة، أن أبوالغيط أعرب في رسالة مماثلة الي وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، عن تضامن الجامعة العربية الكامل مع الجزائر، وعن ثقته في قدرة القيادة الجزائرية على تجاوز آثار تلك المحنة.