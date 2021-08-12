شرطة التموين تضبط 1358 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1358 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (1,6 طن "دواجن مجمدة ") بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط (1,5 طن لحوم مجمدة بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي) لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة اللحوم المجمدة بمحافظة الشرقية، وضبط (38,400 عبوة تونة) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

ضبط 6.5 مكرونة مجهولة المصدر في المنوفية

وتمكنت الجهود من ضبط (6,5 طن مكرونة بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي) لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية - بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت الجهود عن ضبط (6 طن "خضروات مجمدة " معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمي) لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.

وتمكنت الحملات من ضبط مالك محل بدال تمويني بمحافظة القاهرة، وبحوزته (1,3 طن سكر تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية، قام المذكور بتجميعهما وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط 46550 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الجيزة

ونجحت الجهود في ضبط (46550 قطعة مستزمات طبية "كمامة- جوانتى طبى- شرائط تحليل سكر") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات الأثر البالغ على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية - بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود في ضبط (17,5 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون مستندات “مجهولة المصدر”)، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لوجود تغير في خواصها الطبيعية وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.