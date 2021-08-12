مصادر بـ«التعليم»: حسمنا مصير «الغشاشين» بامتحانات الثانوية العامة

انتهت إدارة الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من حسم مصير الطلاب المشاغبين والغشاشين الذين تم ضبطهم أثناء امتحانات الثانوية العامة 2021، بعد تصوير أسئلة الامتحان من داخل اللجان أول الذين استخدموا اجهزة التابلت أو الموبايل فى تلقي الأجابات .

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم إبلاغ كنترولات التصحيح بأسماء هؤلاء الطلاب لحجب نتيجتهم وحرمانهم من امتحان الدور الأول الذي انتهى 2 أغسطس الجاري.

وشدد المصدر، أن نتيجة التحقيقات أسفرت عن حرمان هؤلاء الطلاب من دخول امتحان الدور الثاني لهذا العام وأيضا من امتحانات العام المقبل، وفقاً لقانون مكافحة الغش، بالإضافة إلى حرمان من تم ضبطه يغش بالامتحان بالحرمان من المادة أو العام بأكمله إذا كان بحوزته تليفون محمول دون استخدامه ولكنه شرع في الغش.

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن الموعد النهائي لأعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، على أن تكون في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس القادم.

وأشار الوزير إلى أن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمى ولا أساس له لأننا لم نصرح بشيء من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط.

وقال وزير التربية والتعليم، إن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمي ولا أساس له من الصحة.

وأضاف شوقي: " لم نصرح بشيء من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط".