الخميس 12 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة القاهرة تنظم مسابقة السباحة للطلاب بالمدينة الرياضية 15 أغسطس

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة مسابقة السباحة للطلاب بمجمع حمامات السباحة بالمدينة الرياضية، وتبدأ المسابقة للطلاب يوم الأحد 15 أغسطس، وللطالبات يوم الإثنين 16 أغسطس الجاري.

وتجرى مجالات المسابقة على النحو التالي: 50 متر حرة طلبة وطالبات، و100 متر حرة طلبة وطالبات، و100 متر تتابع طلبة وطالبات، و100 متر مزدوجة طلبة وطالبات، و50 متر تحت الماء طلبة وطالبات.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة خصصت جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى حيث يحصل الطالب الفائز بالمركز الأول على مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه، والمركز الثاني 1500 جنيه، والمركز الثالث 1000 جنيه.

وأضاف الدكتور الخشت، أن المسابقات الرياضية التي تنظمها الجامعة تتيح الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس وتلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، سعي الجامعة للارتقاء بالحالة الصحية والبدنية للطلاب وصقل مواهبهم ودعم روح التنافس بينهم مما يساعد على اختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الرياضية الداخلية والخارجية.

كما أشار د جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تنتهز فرصة انخفاض معدلات  موجة كورونا لاستئناف الأنشطة الطلابية الجماعية مع مراعاة جميع الاجراءات الاحترازية.

 

ومن ناحية أخرى تقام اختبارات القدرات لطلاب التربية الرياضية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، وذلك لقياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة، من خلال مجموعة من الاختبارات وهي كالتالي:

1. الكشف الطبي المبدئي على القلب، لإثبات كفاءة الطالب / الطالبة لأداء الاختبارات.

2. قياس الطول والوزن مع الوضع في الاعتبار: ألا يقل طول الطالب عن 165 سم، وألا يقل طول الطالبة عن 155 سم، واختبار القوام يتم فيه الكشف عن العيوب والانحرافات القوامية وتسجل النتيجة لائق أو غير لائق، أما الاختبار الشخصي ويلاحظ فيه سلامة: (النطق – السمع – الصوت – المظهر – الشخصية – المعلومات – الاتجاهات) وتسجل النتيجة لائق أو غير لائق، واختبار المهارة الرياضية.
 

جامعة القاهرة شئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عثمان الخشت الأنشطة الطلابية الإدارة العامة الاجراءات الاحترازية حمامات السباحة نائب رئيس استئناف الانشطة لشئون المسابقات الرياضية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

الأكثر قراءة

اليوم.. بدء تلقى طلبات الالتحاق بكلية الشرطة لطلاب ثانوى عبر الإنترنت

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

أول تعليق من موسيمانى بعد تعادل الأهلى مع الإسماعيلى

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

العثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات ملقاة بالطريق في كرداسة

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

خالد عكاشة

إثيوبيا تفتح أبواب الحرب الأهلية من جديد

ماجد حبته

ثلاثة فى مهمة صعبة

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الثانى.. مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى بقيادة حاخام متطرف

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيًا من عدة مناطق

إسرائيل تشدد قيود مكافحة كورونا فى ظل ارتفاع الإصابات