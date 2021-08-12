«قنصوة» يستعرض ملامح إنشاء مزرعة جامعة الإسكندرية بالوادي الجديد

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اجتماعا لكليات الزراعة وزراعة سابا باشا، والطب البيطري، لاستعراض رؤية الجامعة بشأن إنشاء مزرعة نموذجية ذكية بلا نفايات على الأرض المخصصة لجامعة الإسكندرية بمساحة 1000 فدان بمحافظة الوادي الجديد، حيث تم استعراض رؤية الكليات الثلاثة بالنسبة للمشروعات البحثية والإنتاجية المزمع تنفيذها،إنطلاقا من رؤية مصر 2030 لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور وائل نبيل القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب، الدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة، والدكتور سامى خليل عميد كلية الطب البيطري، والدكتور أحمد عبد الفتاح عميد كلية الزراعة بسابا باشا، والدكتور صبحى سلام وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الزراعة والطب البيطرى.

وتم استعراض المحاور الرئيسية للمزرعة والتى تشتمل على الإنتاج النباتى والحيوانى، والتصنيع الزراعى للمنتجات، ومحطة أرصاد جوية، ومركز للطاقة المتجددة.

ووجه « قنصوة» بضرورة أن تحقق المزرعة أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الزراعى وأن تكون نموذجاً يحتذى فى تطبيق كافة المعايير الحديثة فى مجال الإنتاج والتصنيع الزراعى والرى والطاقة، كما وجه رئيس الجامعة الشكر إلى كافة أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى وضع دراسة اقتصادية شاملة للمشروع.

وكان قد استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوى، رئيس جامعة الإسكندرية، السبت الماضي، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، لبحث سبل التعاون بين الجامعة ومحافظة الوادى الجديد.

وصرح «قنصوة» خلال اللقاء، أن جامعة الإسكندرية فى إطار دورها فى خدمة المجتمع ستطلق عدد من القوافل الطبية إلى محافظة الوادى الجديد اعتباراً من شهر أكتوبر القادم، وستضم نخبة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب فى التخصصات المختلفة لتوقيع الكشف الطبى وتقديم الأدوية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة بالمجان لأبناء المحافظة، كما رحب رئيس الجامعة باستقبال الحالات المرضية التى تحتاج إلى رعاية خاصة للعلاج بمستشفيات جامعة الأسكندرية.

وأكد رئيس الجامعة على استعداد الجامعة الكامل للمشاركة فى خدمة وتنمية المجتمع الزراعي بمحافظة الوادي الجديد من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الوادى الجديد ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتخصيص مساحة 1000 فدان لكل جامعة لتكون بغرض الأبحاث العلمية وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الكوادر العلمية والبحثية المتميزة بجامعة الإسكندرية فى تقديم دراسات الجدوى للمشاركة في القيام بدور فعال في برامج التنمية الشاملة لتطوير هذه المنطقة وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، واستصلاح هذه المساحة باستخدام الجديد في البحث العلمى لتنضم هذه المساحة إلى الرقعة الزراعية الحالية، واستخدامها أيضا في الصناعات التي تقوم علي الإنتاج الزراعي، والسياحة البيئية.