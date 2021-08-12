وضع حجر أساس مبنى خدمات «العائلة المقدسة» فى الحلاقى بطما

وضع نيافة الأنبا إسحق أسقف طما، صباح اليوم، حجر الأساس لمبنى خدمات "العائلة المقدسة" بقرية الحلاقي، طما.

وشهد وضع حجر الأساس عدد من الآباء الكهنة وأعضاء مجلس كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية الحلاقي، وعدد من أراخنة الإيبارشية.

وشارك في وضع حجر الأساس عمدة القرية حنفي سلامة علي.

وعقب انتهاء الصلوات وضع نيافته حجر الأساس كما و ع به، بحسب العرف الجاري، صندوقًا يحوي نسخة من الكتاب المقدس، وصليب، وعملات الدولة الورقية، والصحف المصرية الرسمية الصادرة اليوم، إلى جانب الوثيقة المدونة باللغتين العربية والإنجليزية التي وقع عليها نيافته والآباء الكهنة الحضور والتي دون بها التاريخ الميلادي والقبطي لليوم، واسم المبنى، واسم رئيس الجمهورية، والأب البطريرك، والأب الأسقف واسم البلد.

وكان قد صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة الأمل، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته ٤٥ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة برتبة "إبصالتس".

شارك في صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وعدد كبير من الشعب.