الخميس 12 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تودع راعيًا.. وتدشين وسيامات جديدة بـ3 إيبارشيات

الكاتدرائية
الكاتدرائية

ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القمص متى محروس، راعي الكنيسة بالجيزة.

وقال المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الكنيسة القبطية الارثوذكسية ستحيي وتتمم طقوس وصلوات الجنازة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، في مطرانية الشهيد العظيم مارجرجس بالجيزة.

من جانبه، تقدم نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وأسرتا المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة مي سات، بخالص العزاء للأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب القمص متى محروس، طالبين من الله نياحًا لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لأسرته ولأولاده ومحبيه.  

وترأس الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس، صلاة رفع بخور عشية بنهضة السيدة العذراء من كنيسة القديسة العذراء مريم بإسنا في الأقصر.

كما دشن الأنبا أسحق أسقف إيبارشية طما للاقباط الارثوذكس، صباح اليوم، معمودية كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا توماس السائح بقرية سليم التابعة للإيبارشية. 

تمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس حيث تم تدشين المعمودية بالكنيسة ذاتها، شمل التدشين أيضًا أيقونات المعمودية وبعض أواني الخدمة، بدأت عقب التدشين صلاة القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة وجموع الشعب. 

وفي السياق نفسه عمد نيافته ثلاثة أطفال من أبناء القرية في المعمودية الجديدة عقب تدشينها.

وكان قد صلى الأنبا داود أسقف المنصورة للاقباط الارثوذكس، القداس الإلهي في كنيسة الشهيدة العظيمة دميانه والأربعين عذراء الشهيات بحي الثانوية، ورسم خلاله ٢٨ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)- بحسب ما قال المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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