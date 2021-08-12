4934 إصابة جديدة و102 وفاة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 4 آلاف و934 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و85 ألفا و294 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 102 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 24 ألفا و187 حالة.

وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 975 ألفا و474 حالة، بعدما تماثلت 3376 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 85 ألفا و633 شخصا.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.