الخميس 12 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 12-7-2021 فى البنوك المصرية

الدينار الكويتى
الدينار الكويتى

واصل سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس،  12 أغسطس 2021، تراجعه مقابل الجنية المصري للمرة الخامسة خلال الأسبوع الحالي في مستهل التعاملات لدى البنوك المصرية للبيع والشراء، في حين استقرت أسعار معظم العملات الأجنبية عند مستوياتها السابقة دون تغيرات حادة صعودًا أو هبوطًا.
 

سعرالدينار الكويتي اليوم الخميس
 

وتراوح سعر شراء الدينار الكويتي مقابل الجنية المصرى اليوم الخميس ما بين 48.398  جنيه و52.03 جنيه للشراء، و52.337  جنيه  و52.41  جنيه للبيع تبعًا لاختلاف البنوك، حيث تراجع سعر دينار كويتي في البنك المركزي المصري من 51.941 جنيه لـ 51.925 للشراء، وتراجع سعر البيع من 52.405 جنيه لـ 52.385.

 كما تراجع سعره بالبنك الأهلي المصري من 49.329 جنيه لـ 49.313 جنيه للشراء وتراجع سعر البيع من 52.346 جنيه لـ 52.337  بنكنوت، وتراجع سعر الشراء من 49.329 جنيه لـ 49.313 جنيه، كما تراجع سعر البيع من 52.346 جنيه لـ 52.337 جنيه تحويل".
 

سعر الدينار الكويتى في البنوك
 

وتراجع سعر الدينار الكويتي في بنك مصر من 49.3318 جنيه لـ 49.316 جنيه  للشراء، وتراجع سعره للبيع من  52.3461 جنيه لـ 52.337 جنيه "بنكنوت"، وانخفض من 49.336 جنيه لـ 49.321 جنيه  للشراء ومن 52.346 جنيه لـ 52.337 جنيه للبيع تحويل.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 49.34  جنيه للشراء مقابل 52.47  جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتي في قناة السويس52.03  جنيه للشراء مقابل 52.41  جنيه للبيع، وتراجع سعر دينار كويتي في بنك الإسكندرية من 48.4500 جنيه لـ 48.398 جنيه  للشراء ومن52.370جنيه لـ 52.337 جنيه  للبيع.

يشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت قد ارتفعت لـ 7.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2020-2021 مقابل 7 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وسجلت التحويلات الخاصة ارتفاعًا إلى حدود 7.441 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2020-2021 مقابل 6.876 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

 بينما تراجعت التحويلات الرسمية لـ 283.4 مليون دولار خلال الربع الثانى من عام 2020-2021، مقابل 71.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

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وائل لطفي

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