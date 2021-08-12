«مخاوف الموجة الرابعة».. روشتة طبية للخلاص من جائحة كورونا

أطلقت وزارة الصحة العديد من التحذيرات، من الموجة الرابعة من «كورونا»، المتوقع أن تبدأ في سبتمبر المقبل، وذلك في ظل مخاوف المواطنين من الوباء وتحوراته الجينية، والتي كان آخرها السلالة الجديدة "دلتا بلس" التي أثارت ذعر الكثيرين.

ولا يزال الجميع ينتظر انتهاء الوباء العالمي وحد لانتشار الفيروس بين المواطنين حول دول العالم، لاسيما وأنه لقاح فيروس كورونا لم يقض على الفيروس بشكل كامل، وإنما ساهم في انخفاض حالات الإصابة الجديدة.

دراسة جديدة تشير إلى إمكانية انتهاء الوباء

ومع تصاعد المخاوف بشأن الموجة الرابعة، أعد أساتذة من جامعة في نيوزيلندا دراسة جديدة تقول إن استئصال الوباء ممكن بفضل مجموعة اللقاحات وتدابير الصحة العامة والاهتمام العالمي بتحقيق هذا الهدف، مشيرين إلى أن "الاستئصال" هو تخفيض دائم للعدوى العالمية التي يسببها عامل معين إلى الصفر نتيجة لجهود متعمدة.

وأوضح أساتذة الدراسة في ورقتهم البحثية "في حين أن تحليلنا هو جهد أولي، مع العديد من المكونات الذاتية، إلا أنه يبدو أنه يضع إمكانية القضاء على كوفيد-19 في عوالم كونها ممكنة، لا سيما من حيث الجدوى الفنية".

وتدور التساؤلات حول الوباء ومتى يمكن أن ينتهي؟.. وهذا ما بحثت عنه “الدستور”، من خلال الحديث مع أطباء متخصصين.

الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، قال إن انتهاء الوباء والقضاء على الفيروس لن يأتِ إلا بتقوية الجهاز المناعي لجسم الإنسان، مرجعًا أسبابه أن المناعة بدورها مواجهة أي أجسام غريبة تواجه الإنسان.

أكد "عقبة"، على تعزيز مناعة الجسم لاسيما في ظل هذا الوقت الحرج، كي يتمكن الجسم من مواجهة الأمراض، مشيرًا إلى أن بدون المناعة القوية يصبح الشخص عرضة للإصابة بأي من الفيروسات وخاصةً كورونا.

وأوضح أنه بجانب تقوية الجهاز المناعي من خلال التعرض للشمس يوميًا وغيرها من العادات الصحية السليمة، فيمكن للشخص اكتساب مناعة أخرى من عن طريق التطعيم بلقاح كورونا الذي يكسب الشخص مناعة الأجسام المضادة التي تواجه فيروس كورونا.

تحورات جديدة

منذ أسابيع قليلة ظهر متحول جديد "دليتا بلس" الذي أثار القلق بعد أن انتشرت في 132 بلدة حول العالم، وأكدت الدراسات أن خطورة سلالة "دلتا" أضعاف الفيروس الأصلي، وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن تسود هذه السلالة الصعيد العالمي بسرعة شديدة.

وعلقت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، أنه جرى عقب الفحص الجيني للترتيب الوراثي للفيروس والتأكد من وجود متحور "دلتا" أو "دلتا بلس"، على أن يتم الإعلان عنه مباشرةً.

وأكدت اللجنة العلمية أنه حتى الآن لا يوجد أي إصابات بمتحور دلتا أو دلتا بلس، ولا تزال السلالة المتحورة التي يتم الإصابة بها في مصر هي الخاصة بالموجة الثالثة، ولكن ذلك لا يمنع أن المتحور دلتا أو دلتا بلس موجود بصورة عشوائية ولكن لم يتم الإعلان عنها رسميا.

فيما لفت الدكتور سمير عنتر، مدير مستشفى حميات إمبابة الأسبق، إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في ظل هذه الظروف الراهنة، مرجعًا أسبابه إلى أن اتباع الإجراءات الطبية هي التي من شأنها أن تقلل من احتمالية عدوى كورونا.

وأشار مدير مستشفى حميات إمبابة الأسبق، إلى أن كل شخص رقيب على نفسه وهذا يتطلب تشديد تطبيق الإجراءات الوقائية، لاسيما خلال الفترة القادمة التي تشهد حلول موجة جديدة.

جوجل يكشف تكدس المواطنين في الأسواق

أصدر جوجل تقريرًا لشهري يوليو وأغسطس 2021 عن مراقبة الحركة في مصر، أفاد بتكدس للمواطنين في مراكز التسوق بنسبة 100 %، و نسبة 25 % في المواصلات العامة ونسبة 50 % في مواقف السيارات، و نسبة 25 % تكدس في الشواطئ والمنتزهات وفي المقابل انخفضت نسبة التواجد في المنازل والخروج للشارع دون أى التزام بالإجراءات الاحترازية مثل الكمامات.