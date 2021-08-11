ضبط شبكة لترويج «البتكوين» فى الدقهلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (شخصين، مقيمين بمحافظة الدقهلية) بإنشاء شركة غير مشروعة لتعدين العملة الرقمية المشفرة (بيتكوين) بالمخالفة للقانون، والترويج لها من خلال نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة لجذب المواطنين إلى الاستثمار غير المشروع فى ذلك النشاط، بالإضافة إلى إدارة شبكة لاسلكية لتوزيع خدمات الإنترنت دون تصريح بالمخالفة للقانون، ونظرا لخطورة تلك الجرائم على الاقتصاد القومي للبلاد حيث يمكن استغلالها فى إجراء عمليات غير مشروعة لتبادل وتحويل الأموال للخارج دون سيطرة أو رقابة الجهات المعنية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط أحد المتهمَين.. وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط ("3" منصات لتعدين العملات الرقمية المشفرة "البيتكوين" تحوى تلك المنصات على عدد كبير من الأجهزة والمعدات اللازمة لإدارة نشاطهما غير المشروع- شبكة كاملة لإعادة توزيع الإنترنت هوائية "دون ترخيص").

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.