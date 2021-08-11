مؤشرات نتائج الثانوية العامة مطابقة للأعوام السابقة.. وتوقعات بخفض الحدود الدنيا للكليات

خلال اجتماع المجلس بالعلمين الحديدة اليوم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لاستعراض المؤشرات الأولية لنتائج امتحانات الثانوية العامة، وكذا استعدادات مكتب التنسيق لاستقبال الطلاب الناجحين.

وطبقا لما تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء اليوم، فإن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة تؤكد أنها نفس معدلات النجاح المعتادة في الأعوام السابقة، بينما من المتوقع انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، مقارنة بالأعوام الماضية.

وترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الاسبوعي للوزراء، بمقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة.

وناقش الاجتماع الأسبوعي اليوم بمدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات الهامة والقضايا الشائكة.

وعلى رأس الملفات التي جرى مناقشتها اليوم، بحث استعداد الحكومة لافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى رئاسيًا، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وعلى رأسها المرحلة الأولى من مشروعي العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وتدشين نحو 8 مدن أخرى جديدة.

وجرى أيضًا مناقشة أوضاع جائحة كورونا ودراسة أعداد المصابين بعد عودة ارتفاع أعداد الاصابة بالفيروس، واستعراض الموقف الخاص بحصول المواطنين علي لقاح كورونا والكميات المقرر الحصول عليها قريبا من الخارج وموقف التصنيع المحلي.