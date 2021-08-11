الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تؤكد موقفها الثابت والداعم لاستقرار تونس

خالد بن أحمد بن
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة،

أكد مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، موقف المملكة الثابت والداعم لأمن واستقرار تونس، وتأييدها لكل الخطوات الرامية لتجاوز الأوضاع الصعبة الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب التونسي في التقدم والازدهار.
وأعرب "آل خليفة"، خلال لقائه اليوم الأربعاء، بالسفير التونسي لدى مملكة البحرين كمال القيزاني - بحسب وكالة الأنباء البحرينية - عن اعتزاز المملكة بعلاقات الأخوة الراسخة التي تجمعها مع الجمهورية التونسية.
من جهته؛ أكد السفير التونسي تقديره لموقف البحرين المتضامن مع تونس، والذي يجسد قوة وعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الأصعدة.

كان عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أكد في وقت سابق، وقوف بلاده إلى جانب تونس ودعم جهودها لتجاوز الظروف السياسية والاقتصادية والصحية التي تمر بها، وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب التونسي الشقيق. 

جاء ذلك خلال الرسالة الشفوية التي نقلها وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني إلى الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائهما في العاصمة تونس اليوم الإثنين، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وخلال اللقاء، أكد ا"لزياني" أن مملكة البحرين تثق في حكمة الرئيس سعيد وقدرة تونس على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدا احترام مملكة البحرين للشأن الداخلي التونسي باعتباره أمرا سياديا لا يحق لأحد التدخل فيه.

كما أعرب "الزياني" عن تضامن مملكة البحرين مع الشعب التونسي الشقيق، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي إلى تقديم كافة الدعم للقيادة التونسية في هذه الظروف الطارئة، معبرا عن تمنيات مملكة البحرين للجمهورية التونسية وشعبها الشقيق بالاستقرار والنماء.

تونس ملكة الشعب دبلوماسي الجمهورية

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وائل لطفي

فوضى الطب

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