«كايرو شو» يطلق «البرومو» الرسمي لمسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»

أطلق مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحيى الفخراني، البرومو الرسمي للعرض المقرر افتتاحه يوم 17 أغسطس الجاري على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الإسكندرية منذ سنوات ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة يوم 26 أغسطس.

"ياما في الجراب ياحاوي" عن رائعة بيرم التونسي، والموسيقار أحمد صدقي ، ومن إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة ، وأشرف عليها فنياً محمد هاني.

ويشارك في بطولة العرض عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار، و نجما الغناء محمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، والنجم شريف الدسوقي، ونجوم المسرح سما إبراهيم، ولبنى ونس، وناصر سيف، وعلاء قوقة، ورضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.



وأعلن مصدر مسؤول في " كايرو شو" أنه سيتم خلال أيام، إعلان موعد المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض و الذي سينعقد بمكتبة الإسكندرية بينما فتحت المكتبة بالفعل باب الحجز منذ أيام على موقعها الإلكتروني، وشباك التذاكر بالمكتبة.

- تفاصيل العرض

و "يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية، من التشويق و الصراع الانساني في أحداث تجمع الحب، والخيانة، والتآمر، والصراع على السلطة.