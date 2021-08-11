الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر: زيادة في حجوزات طائرات «مصر للطيران» مؤخرا

الطيار عمرو ابوالعنين
الطيار عمرو ابوالعنين

قالت مصادر بالشركة القابضة لمصر للطيران، إن رحلات الشركة المختلفة تشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة ركابية ملحوظة، رغم استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم، مع اتباعها جميع الضوابط والإجراءات الصحية والوقائية على كافة الرحلات بمرحلتى السفر والوصول، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن رحلات مصر للطيران للقارة الأوروبية والدول العربية وبالأخص منطقة الخليج، تشهد رواجا ركابيا ملحوظا، حيث بدأت بعض رحلات الشركة تشهد حجوزات كبيرة تبلغ ما يقرب من 95% من مقاعد الطائرات، كما أ الرحلات الجوية للشركة الوطنية للطيران المتوجهة إلى مطارات الولايات المتحدة الأمريكية تشهد معدلات وكثافة ركابية مرتفعة للغاية.

وأشارت المصادر إلى أن تسيير شركة مصر للطيران لرحلات جوية سياحية مباشرة بين مطارات روسيا والمنتجعات السياحية المصرية، ستساهم بشكل كبيرة في زيادة الحركة الركابية على متن طائرات الشركة الوطنية، بالإضافة إلى زيادة الموارد المالية والاقتصادية للشركة، ما يقلل الخسائر المالية الفادحة التي تعرضت لها الشركة منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا.

وتابعت المصادر، أن مصر للطيران ستبدأ في استقبال باقي صفقة شراء الطائرات الجديدة في الربع الأول من العام المقبل، عقب تقنين الأوضاع المالية والإدارية لتلك الصفقة باهظة الثمن، حيث سيغادر وفد فني وإداري ومالي رفيع المستوى من الشركة متوجها إلى مصنع الطائرات لمتابعة آخر عمليات التصنيع الخاصة بالطائرات التي ستستقبلها الشركة الوطنية "مصر للطيران".

وأكدت المصادر، حرص شركة مصر للطيران على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية على كافة رحلات الشركة الدولية والداخلية والعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي ربما تواجة الحركة الجوية والركابية.

رحلات مصر للطيران مطار القاهرة اخبار رحلات مطار القاهرة وزارة الطيران تنشيط السياحة

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