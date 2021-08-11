مصادر: زيادة الرحلات السياحية إلى المطارات المصرية مع بداية فصل الشتاء

كشفت مصادر مسؤولة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن زيادة معدلات التشغيل الجوي والركابي من مختلف الجنسيات إلى المطارات ذات المقاصد السياحية مع بداية الشهر المقبل، تزامنا مع بدء حلول الفصل الشتوي، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بالشركة المصرية للمطارات وسلطة الطيران المدني المصري، تلقت خلال الآونة الأخيرة العديد من الإخطارات من جانب شركات الطيران الأجنبية والمصرية وشركات سياحية، تطالب فيها بتسيير رحلات سياحية دولية قادمة من مختلف دول العالم مع بداية الفصل الشتوي، مطلع أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أن استئناف الرحلات الجوية السياحية الروسية إلى المنتجعات المصرية الأسبوع الجاري، والاستقبال الحافل لها من جانب مسؤولي وزارة الطيران المدني، سيساهم بشكل كبير في عودة الحياة السياحية إلى المطارات المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة مع حصول المطارات المصرية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات في الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع وصول رحلات جوية دولية سياحية قادمة من مختلف دول غرب أوروبا مع بداية شهر أكتوبر المقبل، عبر إحدى شركات الطيران العالمية الإنجليزية والتي حصلت على جميع الموافقات والتصاريح من الجهات المختصة بوزارة الطيران المدني، لتسيير رحلاتها السياحية إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين.

وتابعت المصادر، أن عددا من شركات الطيران الخاصة المصرية ستبدا خلال الفترة القليلة المقبلة، بدء تسيير رحلاتها الجوية الدولية السياحية القادمة من بعض دول أوروبا إلى الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان مع بداية الفصل الشتوي، حيث تقدمت عدة شركات طيران خاصة مصرية لمسؤولي سلطة الطيران المدني المصري، للموافقة لهم بتشغيل رحلات سياحية إلى المنتجعات المصرية خلال الفصل الشتوي المقبل، وتمت الموافقة مباشرة لتلك الشركات، ما يساهم في زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية متنوعة الجنسيات الوافدة إلى البلاد.