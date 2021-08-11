إعادة تشغيل الخط الثالث للمترو بكامل طاقته

أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، عن إعادة تشغيل الخط بكامل طاقته، وذلك بعد توقف المحطات في المسافة من العتبة حتى محطة هشام بركات بمنطقة جسر السويس 4 أيام بسبب أعمال إنشاءات محور مسطرد الجديد.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه نظرا لأعمال التشييد والبناء بمحور مسطرد والتي تتطلب إنشاء كوبري علوى أعلى بعض المحطات، تم إيقاف العمل في 4 محطات من الخط الثالث للمترو، وهي محطات قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور، وكانت باقي المحطات تعمل بشكل طبيعي.

في سياق متصل، كان رحب الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بستيفان روماتيه سفير الجمهورية الفرنسية في مصر، ولورانس بتل رئيس مجلس إدارة شركة “أر.إيه.تي.بي ديف” ‎ RATP DEV ‎ في أحد أكبر محطات المترو في أفريقيا والشرق الأوسط للإعلان عن البدء في إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بواسطة إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة خطوط المترو في العديد من دول العالم وهي شركة “أر.إيه.تي.بي ديف” الفرنسية، وذلك بعد العديد من المفاوضات الفنية والمالية والتي أسفرت عن هذا التعاون طويل المدى على مدار الخمسة عشرة عاما المقبلة .

وأضاف وزير النقل، أن ذلك يأتي في ضوء الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها وزارة النقل بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتنسيق ودعم من الحكومة المصرية بالتوسع في التعاون مع مشغلين دوليين لدعم نظم الإدارة والتشغيل والصيانة بهدف تبادل الخبرات وزيادة التنافسية لصالح المواطن المصري ولتخفيف العبء عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بعد أن أخذت على عاتقها إدارة وتشغيل خطوط المترو الثلاثة منذ افتتاحها بمستوى إدارة متميز.

ولفت إلى أنه وفي ضوء ذلك، فقد استلزم الأمر ضرورة إيجاد كيان جديد له خبرة كبيرة في مجالات الإدارة والتشغيل والصيانة خاصة في دول تتشابه ظروف وطبيعة التشغيل بها بخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وأشار الوزير إن الهدف الرئيسي من هذا التعاون طويل المدى هو تقديم خدمة متميزة لجمهور ركاب مترو الأنفاق ونقل الخبرات الأجنبية في مجال الإدارة والتشغيل والصيانة وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الخط الثالث لتحقيق أعلى الإيرادات وانتقاء وتدريب وتأهيل أفضل العناصر البشرية في مجالات النقل السككي المختلفة خاصة في ضوء التوسع التي تقوم به حاليا وزارة النقل بتنفيذ العديد من مشروعات الجر الكهربائي المختلفة مثل (مترو الأنفاق – مونوريل – قطار كهربائي – قطار سريع)، وعلى أن تقوم الجهات الحكومية بزيادة دورها التنظيمي وزيادة فعالية دورها الرئيسى فى الرقابة على أعمال التشغيل ولتدارك أى قصور في الخدمات المقدمة وكذلك وضع سياسات تحققالنموالاقتصادى المأمول.

وأضاف أن شركة RATP DEV الفرنسية متخصصة في إدارة وتشغيل مترو الأنفاق وتعمل في 13 دولة في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وأسيا من خلال أكثر من 100 شركة علاوة على خبرتها الطويلة كمشغل لشبكة النقل في العاصمة باريس والتى تصل إلى 120 عاماً، وتصدرها المرتبة الخامسة عالمياً في هذا المجال ، فقد تم التعاقد معها فى سبتمبر 2020 لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق (جامعة القاهرة – امبابة – العباسية - عدلي منصور)‏ ولمدة 15 عاماً، كما تم التعاقد مع الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي"LRT" ( السلام/ العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان) لتجنب وجود تداخل بين أكثر من مشغل ولضمان كفاءة التشغيل بين الخط الثالث والقطار الكهربائي والذي يتم تبادل الخدمة بينهما بمحطة عدلي منصور التبادلية والتي تضم عدد خمس وسائل للنقل الجماعي (الخط الثالث – القطار الكهربائي – السكة الحديد – السوبر جيت – الأتوبيس الترددي).