الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 10 في انقلاب ميكروباص على طريق أبو سمبل بأسوان

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

شهد طريق أبو سمبل وتحديدًا عند الكيلو 110 بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص وذلك إثر انفجار إطار إحدى العجلات، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، و المتوفى إلى المشرحة.

وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أبو سمبل ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وذلك  أثر انفجار أطار أحد العجلات، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أبوسمبل وذلك  إثر انفجار إحدى العجلات، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

أسوان سيارات الإسعاف الإسعاف الأربعاء ابو سمبل إصابة 10 أشخاص حادث تصادم الكيلو ١١٠

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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