الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

الأسماك
الأسماك

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء، تبايناً، وفقًا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث ارتفعت أسعار البلطى "1" لتتراوح بين 21 - 24 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار البورى "1" لتتراوح بين 60 - 70 جنيهًا للكيلو، كما ارتفعت أسعار الثعابين لتتراوح من 50 - 210 جنيهات للكيلو.


أسعار السمك البلطي


سمك بلطى "1" من 21 - 24 جنيهًا للكيلو

سمك بلطى "2 " من 17 - 20 جنيهًا للكيلو

بلطي أسواني من 17: 37 جنيهاً للكيلو

فلية بلطي من 30 : 110 جنيهات للكيلو

 

أسعار السمك البورى

 

سمك بوري "1" من 60 – 70 جنيهًا للكيلو

سمك بوري "2" من 49 - 57 جنيهًا للكيلو

سمك شعور من 30- 40 جنيهًا للكيلو

سمك وقار 80- 100 جنيه للكيلو

سمك( قاروص – لوت ) من 80 - 100 جنيه للكيلو

 

أسعار سمك البياض

 

قشر بياض من 60 - 90 جنيهًا للكيلو

بياض أملس"1" ( بلدي ) من 60 - 90 جنيهًا للكيلو

بياض املس "2" (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 30 – 40 جنيهًا للكيلو

سمك قراميط – شيلان من 10 – 20 جنيهًا للكيلو

سمك ثعابين 50- 210 جنيهًا للكيلو

 

أسعار سمك المكرونة

 

مكرونة سويسي من 60 : 80 جنيهاً للكيلو

مكرونة مجمدة من 20- 30 جنيهاً للكيلو

سمك موسى من 90 - 130 جنيهًا للكيلو

سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 – 170 جنيهًا للكيلو

كابوريا من 30- 120 جنيهًا للكيلو

 

أسعار السمك (مرجان - بربون)

 

مرجان "2" من 23 : 27 جنيهاً للكيلو

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو

سمك بربون مجمد 25- 30 جنيهًا للكيلو

سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهًا للكيلو

سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهًا للكيلو

 

أسعار الجمبري

 

جمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيهًا للكيلو

جمبري"3" من 90 : 160 جنيهاً للكيلو

السمك البوري اسعار الاسماك بحيرة ناصر الأسماك أسعار الجمبري المكرونة اسعار السمك البلطي سوق العبور السمك البلطي اليوم الأربعاء كاليمارى كابوريا جمل لعب سمك بلطى ماكريل يوم الاربعاء سمك قراميط أسعار الاسماك فى سوق العبور سوق العبور اليوم البور اسعار السمك 70 جنيه 100 الثعابين

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

«الصحة» توضح الأعراض الجانبية للقاح «جونسون»

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

ياسمين عبد العزيز تعاني «أزمة خطيرة».. والأطباء وضعوا شرطاً قبل السفر لسويسرا

ضبط مصنع أثناء تعبئة مياه معدنية «ماركة شهيرة» من «حنفيات عمومية»

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليلة الفخرانى.. دون محسن حلمى

د.كريمة الحفناوى

المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

جمال-أسعد

وداعًا وزير الغلابة

منى رجب

حبيبة طارق

ماجد حبته

تونس فى منتصف الطريق

محمد عبدالعزيز

مصرُ عادت شمسُك الذهبُ

لواء.حمدى البطران

أحداث تمرد الأمن المركزي.. تاريخ لن ننساه (12)

جلال حمام

الغنوشى.. اللاعب على كل الحبال

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

5755 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين في جنين ونابلس