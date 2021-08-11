أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء، تبايناً، وفقًا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث ارتفعت أسعار البلطى "1" لتتراوح بين 21 - 24 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار البورى "1" لتتراوح بين 60 - 70 جنيهًا للكيلو، كما ارتفعت أسعار الثعابين لتتراوح من 50 - 210 جنيهات للكيلو.



أسعار السمك البلطي



سمك بلطى "1" من 21 - 24 جنيهًا للكيلو

سمك بلطى "2 " من 17 - 20 جنيهًا للكيلو

بلطي أسواني من 17: 37 جنيهاً للكيلو

فلية بلطي من 30 : 110 جنيهات للكيلو

أسعار السمك البورى

سمك بوري "1" من 60 – 70 جنيهًا للكيلو

سمك بوري "2" من 49 - 57 جنيهًا للكيلو

سمك شعور من 30- 40 جنيهًا للكيلو

سمك وقار 80- 100 جنيه للكيلو

سمك( قاروص – لوت ) من 80 - 100 جنيه للكيلو

أسعار سمك البياض

قشر بياض من 60 - 90 جنيهًا للكيلو

بياض أملس"1" ( بلدي ) من 60 - 90 جنيهًا للكيلو

بياض املس "2" (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 30 – 40 جنيهًا للكيلو

سمك قراميط – شيلان من 10 – 20 جنيهًا للكيلو

سمك ثعابين 50- 210 جنيهًا للكيلو

أسعار سمك المكرونة

مكرونة سويسي من 60 : 80 جنيهاً للكيلو

مكرونة مجمدة من 20- 30 جنيهاً للكيلو

سمك موسى من 90 - 130 جنيهًا للكيلو

سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 – 170 جنيهًا للكيلو

كابوريا من 30- 120 جنيهًا للكيلو

أسعار السمك (مرجان - بربون)

مرجان "2" من 23 : 27 جنيهاً للكيلو

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو

سمك بربون مجمد 25- 30 جنيهًا للكيلو

سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهًا للكيلو

سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهًا للكيلو

أسعار الجمبري

جمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيهًا للكيلو

جمبري"3" من 90 : 160 جنيهاً للكيلو