أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء، تبايناً، وفقًا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث ارتفعت أسعار البلطى "1" لتتراوح بين 21 - 24 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار البورى "1" لتتراوح بين 60 - 70 جنيهًا للكيلو، كما ارتفعت أسعار الثعابين لتتراوح من 50 - 210 جنيهات للكيلو.
أسعار السمك البلطي
سمك بلطى "1" من 21 - 24 جنيهًا للكيلو
سمك بلطى "2 " من 17 - 20 جنيهًا للكيلو
بلطي أسواني من 17: 37 جنيهاً للكيلو
فلية بلطي من 30 : 110 جنيهات للكيلو
أسعار السمك البورى
سمك بوري "1" من 60 – 70 جنيهًا للكيلو
سمك بوري "2" من 49 - 57 جنيهًا للكيلو
سمك شعور من 30- 40 جنيهًا للكيلو
سمك وقار 80- 100 جنيه للكيلو
سمك( قاروص – لوت ) من 80 - 100 جنيه للكيلو
أسعار سمك البياض
قشر بياض من 60 - 90 جنيهًا للكيلو
بياض أملس"1" ( بلدي ) من 60 - 90 جنيهًا للكيلو
بياض املس "2" (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 30 – 40 جنيهًا للكيلو
سمك قراميط – شيلان من 10 – 20 جنيهًا للكيلو
سمك ثعابين 50- 210 جنيهًا للكيلو
أسعار سمك المكرونة
مكرونة سويسي من 60 : 80 جنيهاً للكيلو
مكرونة مجمدة من 20- 30 جنيهاً للكيلو
سمك موسى من 90 - 130 جنيهًا للكيلو
سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 – 170 جنيهًا للكيلو
كابوريا من 30- 120 جنيهًا للكيلو
أسعار السمك (مرجان - بربون)
مرجان "2" من 23 : 27 جنيهاً للكيلو
سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو
سمك بربون مجمد 25- 30 جنيهًا للكيلو
سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهًا للكيلو
سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهًا للكيلو
أسعار الجمبري
جمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيهًا للكيلو
جمبري"3" من 90 : 160 جنيهاً للكيلو