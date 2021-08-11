الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

تنديد أمريكي بدعوة النظام الإثيوبي للقتال ضد المدنيين.. و«فورين بوليسي»: الوضع الإنساني في تيجراي يزداد سوء

جريدة الدستور

نددت مجلة فورين بوليسي الأمريكية بدعوة الحكومة الأثيوبية للمواطنين للقتال ضد جبهة تحرير تيجراي، واعتبرت المجلة الأمريكية أن الوضع الإنساني في تيجراي يزداد سوءا.

ودعا النظام الإثيوبي  المدنيين إلى الانضمام إلى صفوف الجيش في البلاد وهم يقاتلون جبهة تحرير شعب تيجراي ، الذين نقلوا القتال إلى خارج منطقتهم الأصلية.

وقال النظام الإثيوبي أمس الثلاثاء : “الآن هو الوقت المناسب لجميع الإثيوبيين القادرين الراشدين للانضمام إلى قوات الدفاع والقوات الخاصة والميليشيات وإظهار حب الوطن”.

ومن جانبها علقت واشنطن على هذا النداء، حيث انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس تصريحات  الحكومة الاثيوبية الثلاثاء ، قائلا:  إن الخطاب الملتهب يجعل من الصعب على جميع الأطراف الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتفاوض على إنهاء هذا الصراع. 

وتأتي الدعوة  لحمل السلاح وسط تقدم مطرد لقوات جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي منذ استعادتها ميكيلي عاصمة تيجراي في يونيو في تحول مفاجئ. 

ومنذ ذلك الحين ، تحركت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إلى مناطق أمهرة وعفر المجاورة ، واستولت على مدينة وولدية ذات الأهمية الاستراتيجية يوم الاثنين.

وحافظت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على أن عملياتها دفاعية بحتة وليست غزوًا. 

وقال المتحدث باسم الجماعة ، جيتاشيو رضا ، إن تقدمها كان لكسر طوق أمني فرضته الحكومة الإثيوبية. 

وقال جيتاشيو يوم الجمعة "علينا التعامل مع أي شخص لا يزال يطلق النار." "إذا تطلب الأمر السير إلى أديس أبابا لإسكات المدافع ، فسنقوم بذلك. لكن آمل ألا نضطر إلى ذلك ".

وبينما تستعد الحكومة الإثيوبية لتوسيع حربها مع جبهة تحرير تيجراي ، يزداد الوضع الإنساني في تيجراي سوءًا. 

وخلصت زيارة قام بها مؤخرًا منسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة مارتن جريفيث إلى أن هناك حاجة إلى 100 شاحنة يوميًا لتقديم المساعدة الضرورية ، أي أكثر بكثير من الـ 175 التي وصلت حتى الآن. 

وفي الوقت نفسه ، تقدر اليونيسف أن أربعة ملايين شخص في تيجراي وعفر وأمهرة يعيشون الآن في مستويات "أزمة أو حالة طوارئ" من انعدام الأمن الغذائي.

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وائل لطفي

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