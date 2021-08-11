الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير المالية: إقبال ملحوظ على الانضمام لمنظومة «التسجيل المسبق للشحنات»

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك إقبالًا ملحوظًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وتجاوز عدد المسجلين حتى الآن، 15 ألف شركة، بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة مما تتيحه هذه المنظومة من مزايا تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع فقط وليست أماكن لتخزينها، ما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.
أضاف الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، أن ٢٢٠٠ شركة سجلت حوالي ١٨ ألف معاملة جمركية ناجحة على منظومة «ACI»، منذ انطلاقها تجريبيًا في شهر أبريل الماضي، لافتًا إلى أن فترة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، التي جرى مدها إلى نهاية سبتمبر المقبل، تُعد بمثابة فرصة أخيرة للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر، والشركات العالمية متعددة الجنسيات للتسجيل على المنظومة الجديدة؛ للاستفادة من التيسيرات التى يوفرها هذا النظام من تسهيل للإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
وقال الوزير:«إننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، لتحفيزهم على الانضمام لمنظومة (ACI)، وتم توفير مندوبين من شركة إيجي تراست بالمراكز اللوجستية في القاهرة والإسكندرية، لسرعة استخراج التوقيع الإلكتروني، واستكمال إجراءات الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)».
وأوضح أن المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» سوف تمتد إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية العام الحالي، بحيث يتم الربط الإلكترونى بين كل المنافذ الجمركية، على النحو الذى يضمن تعزيز الحوكمة وحماية الأمن القومى المصرى، ومنع دخول أى سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، خاصة فى ظل الجهود الأخرى المبذولة لاستكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطي ٨٥٪ من المنافذ الجمركية بنهاية عام ٢٠٢١.
ومن جانبه، دعا الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين لسرعة الانضمام لمنظومة «ACI» من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»: www.nafeza.gov.eg للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تم الإعلان عنها خلال فترة التشغيل التجريبى التى تستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، بخلاف ما يُتيحه هذا النظام من مزايا أخرى.

ولفت إلى أنه يجري خصم ٥٠٪ من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن يُسَّجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالي، و٣٠٪ لمن يُسَّجل في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و٢٠٪ لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر ٢٠٢١، كما سيتم تخصيص نافذة ومسار سريع بكل مركز لوجستي للمنضمين إلى منظومة «ACI»، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق والكشف الفوري للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID»، ومن المقرر استمرار هذه المزايا الإضافية لمن سجل شهادات بهذا النظام قبل نهاية أغسطس الحالى، بعد بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» في الأول من أكتوبر المقبل.

لوز تعز مجتمع عالمية الإسكندرية التجارة بوابات إلكتروني ماضي الاستثمار فحص مصري الجمارك تراس المالية محمد توقيع القاهرة خزينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

كورونا حول العالم: 204 ملايين و27 ألف إصابة و4.3 مليون وفاة

العثور على جثة مجهولة الهوية لسيدة في مصر الجديدة

وزير التنمية: وفرنا 85% من الأراضي المطلوبة لمشروعات «حياة كريمة»

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليلة الفخرانى.. دون محسن حلمى

د.كريمة الحفناوى

المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

جمال-أسعد

وداعًا وزير الغلابة

منى رجب

حبيبة طارق

ماجد حبته

تونس فى منتصف الطريق

محمد عبدالعزيز

مصرُ عادت شمسُك الذهبُ

لواء.حمدى البطران

أحداث تمرد الأمن المركزي.. تاريخ لن ننساه (12)

جلال حمام

الغنوشى.. اللاعب على كل الحبال

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

5755 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين في جنين ونابلس

الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويطلق النار على فتاة ويعتقل 9 فلسطينيين